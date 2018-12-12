2018-12-12T17:38:30+03:00
Общество

За год в Киров завезли 1 300 тонн опасных фруктов и овощей

Большая часть карантинной продукции приехала из Турции, Ирана, Чили и Аргентины
Александр ЧАРУШИН
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Эксперты Россельхознадзора обнаружили 45 партий карантинных плодовЭксперты Россельхознадзора обнаружили 45 партий карантинных плодовФото: Михаил ФРОЛОВ
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С начала 2018 года в Кирове и районах области нашли 45 партий фруктов и овощей, зараженных различными вредными бактериями и организмами. В большинстве случаев опасная продукция была завезена из других стран - Турции, Ирана, Чили и Аргентины. Несколько партий вредных продуктов завезли из Адыгеи, Краснодарского края и Ставрополья.

- Общий объем зараженной продукции составил 1 305,6 тонны, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Чаще всего вредные бактерии и организмы находились на овощах и фруктах, а также в подсолнечном жмыхе.

Из опасных карантинных вредителей в Кирове выявлены тутовая и калифорнийская щитовка, западный цветочный трипс и амброзии. Самой безобидной в этом списке является щитовка: она заражает лишь сами растения и не несет угрозы жизни и здоровью человека.

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