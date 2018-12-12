За год в Киров завезли 1 300 тонн опасных фруктов и овощей

12 Дек. 17:09 2018-12-12T17:38:30+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2018 года в Кирове и районах области нашли 45 партий фруктов и овощей, зараженных различными вредными бактериями и организмами. В большинстве случаев опасная продукция была завезена из других стран - Турции, Ирана, Чили и Аргентины. Несколько партий вредных продуктов завезли из Адыгеи, Краснодарского края и Ставрополья.

- Общий объем зараженной продукции составил 1 305,6 тонны, - сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области. - Чаще всего вредные бактерии и организмы находились на овощах и фруктах, а также в подсолнечном жмыхе.

Из опасных карантинных вредителей в Кирове выявлены тутовая и калифорнийская щитовка, западный цветочный трипс и амброзии. Самой безобидной в этом списке является щитовка: она заражает лишь сами растения и не несет угрозы жизни и здоровью человека.