2019-02-12T13:11:21+03:00
Доступное жилье

В Кирове квартиры в новостройках подорожали на 8,6%, а «вторичка» подешевела

Один «квадрат» в новом доме в среднем стоит почти 43 тысячи рублей
Александр ЧАРУШИН
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Средние цены на жилплощадь в Кирове значительно ниже, чем в целом по РоссииСредние цены на жилплощадь в Кирове значительно ниже, чем в целом по РоссииФото: Олег УКЛАДОВ
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В октябре-декабре 2018 года квартиры в новостройках Кировской области подорожали в среднем на 8,6% по сравнению с концом 2017 года. Этот показатель оказался на четверть выше общероссийского. Цены на квартиры на вторичном рынке жилья, наоборот, снизились - правда, всего на 0,1%. Тем временем практически во всех регионах ПФО «вторичка» также выросла в цене.

- Один квадратный метр жилья в новостройке на конец 2018 года стоил в среднем 42 691 рубль, - сообщает Кировстат. - На вторичном рынке один «квадрат» стоил в среднем 38 129 рублей. Обе цифры оказались значительно ниже средних по России.

К кому обратиться за помощью в покупке квартиры, когда покупать жилье и как не стать жертвой мошенников? Читайте советы «Комсомолки» по приобретению собственной жилплощади.

ИСТОЧНИК KP.RU

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