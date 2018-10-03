Рост цен на жилье: Киров оказался в тройке лидеров по России

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-03T12:51:23+03:00

Изменить размер текста: A A

За последние три месяца в России отмечен рост цен на квартиры. В июле-сентябре 2018 года в крупнейших городах страны стоимость жилья выросла в среднем на 2%. Отметим, что речь идет о «вторичном рынке», то есть о покупке квартир «из рук в руки».

- Киров оказался в тройке городов, где цены на «вторичку» выросли сильнее других, - пояснили в аналитическом центре ЦИАН. - В июле-сентябре 2018 года в Кирове за квадратный метр жилья просили в среднем 45 200 рублей. По сравнению с июлем-сентябрем прошлого года эта цифра выросла на 12%. Более быстрый рост цен на жилье отмечен только в Перми и Кургане, на 14% и 13% соответственно.

Специалисты объяснили ценовой «скачок» снижением ипотечных ставок и ростом реальных доходов жителей Кирова и других городов страны.