Как купить квартиру в Кирове: советы опытного риелтора

Ежегодно 8 февраля специалисты в сфере продажи и покупки недвижимости отмечают свой профессиональный праздник. Пока что эта дата официально не признана, но риелторов это не смущает.

Отмечать праздник предложили еще в 1994 году. А около десяти лет назад эту идею поддержала Российская гильдия риелторов. С тех пор, пусть и неофициально, 8 февраля стало днем профессионалов в продаже и покупке недвижимости.

РЫНОК ЖИЛЬЯ ПЕРЕНАСЫЩЕН

В Кирове на сегодняшний день существует отток населения. В связи с этим рынок недвижимости переполняется. А это в свою очередь ведет к снижению стоимости жилья. Но не все хотят уезжать из города. Некоторые кировчане видят в такой тенденции возможность прикупить себе новую (или не очень) квартиру. «Комсомолка» подготовила несколько советов для читателей. Оговоримся сразу: купить недвижимость можно и самостоятельно, однако хороший риелтор избавит от головной боли и поможет выбрать самый подходящий вариант.

КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИОНАЛА

1. Найдите в гильдии. Выбор агентства недвижимости стоит начать с интернета. Если грамотно подходить к вопросу, то можно на этом этапе отсеять сомнительные варианты. Сперва нужно проверить, является ли агентство или конкретный человек членом Российской гильдии риелторов. Узнать это можно на сайте объединения. Кстати, у гильдии есть кировский филиал, на сайте которого также можно проверить агента.

2. Читайте отзывы. Далее нужно почитать отзывы в сети или поспрашивать у знакомых. Зачастую такое сарафанное радио может быть решающим в выборе.

3. Зайдите на сайт организации. Если написать в поисковике название агентства, а в выдаче его не обнаружится, то это повод глубоко задуматься. Для профессиональной организации считается нормальным продвижение в интернете. Поэтому отсутствие в поисковиках может стать своеобразной лакмусовой бумажкой.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Определившись с выбором, нужно идти в офис.

- Если вы уже точно решили, с каким агентом работать, - говорит руководитель агентства недвижимости «Бизнес и право» Виктория Хрусталева. - Идите в агентство. Заключать договор лучше там. В офисе можно посмотреть реквизиты организации и сверить: их ли прописали в условиях сделки.

Вообще, юристы советуют внимательно читать договор. В нем должны быть прописаны все условия сделки, вплоть до условий оплаты, расторжения и окончания действия договора. Если есть сомнения в собственной юридической грамотности, то не стоит этого стесняться, нужно просить договор и идти с ним к правоведу. Юрист укажет на неточные формулировки и пункты, к которым нужно внимательнее присмотреться.

ВАЖНО:

1. Стоит обратить внимание на то, какая фамилия прописана в договоре. Может получиться, что клиент заключает сделку с одним человеком, а в бумаге будет указан совсем другой.

2. Нужно быть готовым и к расторжению договора. Для этого надо изучить документ досконально. В нем все должно быть прописано. В профессиональной организации не будут отговаривать клиента не прерывать сделку. В хорошем агентстве возьмут деньги только за уже оказанные услуги (например, за просмотренные варианты квартир), что тоже заранее оговаривается. А вот нечистые на руку риелторы попробуют давить психологически: будут ссылаться на несуществующие законы (а клиенту откуда о них знать?).

КОГДА ЛУЧШЕ ПОКУПАТЬ?

В конце года, например, жилье лучше не покупать. В это время цены могут быть неоправданно завышены. А в январе дают о себе знать новогодние каникулы. В это время можно попробовать снизить цену.

Похожая ситуация складывается летом и в пик садовых работ: люди либо отдыхают, либо занимаются своим хозяйством, а о покупке или продаже жилья не думают. В связи с этим цены на недвижимость падают. В это время можно попытаться купить квартиру по привлекательной цене.

ЛЮДИ ГОТОВЫ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ

В Кирове не раз, по словам риелтора, случались ситуации, когда человек просил в агентстве квартиру в одном районе, а покупал совсем в другом. Например, одна женщина очень хотела жилье в центре города. Просмотрела кучу вариантов, а в итоге купила квартиру около площади Лепсе.

А один из клиентов чуть ли не в разы переплатил за недвижимость в микрорайоне, который ему очень нравился. Риелторы предлагали ему множество похожих вариантов по средним для рынка ценам, а мужчина настаивал на своем: у него была мечта жить вблизи парка. Но, как сказали в агентстве, исполнив свою мечту, пусть и за большие деньги, он был невероятно счастлив.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Покупать недвижимость самостоятельно или прийти за помощью в риелторское агентство - вопрос, который нужно решать самостоятельно. В любом случае нужно помнить о двух вещах:

1. Не подписывать никакие договоры без тщательного изучения.

2. В случае если помощь агентства понадобится, выбирать проверенные организации.