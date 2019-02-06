Коммунальная авария на Солнечной: обошлось без отключения тепла в домах

СЕГОДНЯ 10:20 2019-02-06T12:44:49+03:00

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Сегодня утром кировчане рассказали в соцсетях об аварии на трубопроводе в районе перекрестка ул. Солнечной и Е. Кочкиной. Фотографии с места ЧП появились в сообществе «Злой кировчанин». Из-за огромного облака пара очевидцы предположили, что на теплосетях случился серьезный прорыв. Однако коммунальщики заверяют, что никаких серьезных последствий нет.

- Это лишь небольшой «свищ», отверстие в трубопроводе, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Кировского филиала «Т Плюс». - А огромное облако пара, скорее всего, вызвано перепадом температур: теплоноситель подается на уровне свыше 100 градусов, а на улице сегодня -20 градусов. Пока что отключать жилые дома от подачи тепла не планируется. Завтра утром установится более комфортная погода, всего до -10…-15 градусов, тогда и будет произведен ремонт участка. Работы должны завершиться к обеду.

Напомним, в декабре в Кирове произошло несколько крупных коммунальных аварий. В одном из случаев 28 тысяч кировчан остались без тепла на целые сутки из-за прорыва сетей на перекрестке ул. Некрасова и Чапаева.

ИСТОЧНИК KP.RU