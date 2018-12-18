2018-12-18T14:03:57+03:00
Недвижимость

«Красную реку» в центре Кирова устраняют сразу три подрядчика

Одну из аварий на коммунальных сетях ликвидируют лишь через сутки
Александр ЧАРУШИН
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Фото: «КУ43 - Киров Убежище» (vk.com/ky43_ubezhishe)Фото: «КУ43 - Киров Убежище» (vk.com/ky43_ubezhishe)
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Сегодня в Кирове произошли три утечки канализации. Как рассказали в пресс-службе города Кирова, первое ЧП произошло в 01.30 часов ночи в районе жилого комплекса «Малахит» на улице Московской. Вода потекла в сторону улицы Солнечной, а из-за морозов на дорогах возникли гололедица и ледяные накаты. Подрядчики сразу вывели на улицы спецмашины - грейдеры - и обработали участки реагентами. К 11.00 часам утечка была устранена, а ее последствия - полностью ликвидированы.

Фото: «КУ43 - Киров Убежище» (vk.com/ky43_ubezhishe)

Фото: «КУ43 - Киров Убежище» (vk.com/ky43_ubezhishe)

В 09.00 часов утра «прорвало» и сети в районе перекрестка улиц Володарского и Розы Люксембург. Здесь работы по устранению аварии также почти завершены: сразу три подрядчика вывели спецтехнику для борьбы с «красной рекой», оставшейся после прорыва.

Третье ЧП произошло неподалеку от Нововятского механического завода. Вода подошла к конечной остановке автобусов маршрута № 16. Сотрудники завода самостоятельно борются с наледью, в этом им помогают коммунальщики: дороги подсыпают песком и очищают от льда.

Устранение утечки планируется на завтра, 19 декабря. Местный магазин крупной сети, а также дома по адресам ул. Советская, 87 и ул. Орджоникидзе, 18 временно останутся без холодной воды. Ситуация остается на личном контроле сити-менеджера Ильи Шульгина.

Напомним, сегодня в Кирове ликвидировали масштабную аварию сетей в районе улицы Некрасова. Без тепла до 18.00 часов вечера остаются 28 тысяч кировчан: батареи остыли в 130 жилых домах, 6 детских садах, школе и поликлинике.

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