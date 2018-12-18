В Кирове 28 тысяч человек остались без тепла из-за аварии: в зоне отключения 130 домов, 6 садиков и школа

Сегодня в 00.40 часов в районе перекрестка улиц Некрасова и Чапаева вышли из строя трубы водопровода. ЧП произошло во время ремонта теплосетей: запорная задвижка трубы вышла из строя, в итоге подача тепла в микрорайоне «Дружба» была прекращена. Причем, по данным МЧС, сообщение об этой аварии поступило диспетчерам лишь спустя 5 часов.

Авария на теплосетях в микрорайоне Дружба .Видео: kp.ru

Как рассказали в пресс-службе города Кирова, батареи остыли в 130 жилых домах, 6 садиках, школе № 31 и местной поликлинике. В итоге без тепла остаются 28 тысяч кировчан. КТК (Кировская теплоснабжающая компания) по поручению сити-менеджера Ильи Шульгина обеспечила все садики нагревателями - сейчас в помещениях поддерживается нужная температура.

Авария произошла в 00.40 часов, а диспетчерам сообщили об этом в 05.45. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Кировской области

В районе Зонального института и перекрестка улиц Урицкого и Казанской пришлось снизить подачу теплоэнергии. Из-за этого стало холоднее в десятках жилых домов, школе и детском саду. Напомним, по прогнозу кировского Гидрометцентра, сегодня в городе ожидается до -17 градусов днем и до -23 градусов ночью.

На месте аварии дежурят специалисты МЧС, 15 рабочих КТК и 4 единицы техники. Фото: пресс-служба города Кирова

Сейчас на месте аварии дежурят специалисты МЧС, 15 рабочих, 4 единицы техники и лично директор КТК. Ситуация находится на личном контроле главы администрации Кирова Ильи Шульгина. Уроки в школе № 31 продлятся всего по 30 минут, а учащихся второй смены и вовсе ждут дистанционные занятия.

В пресс-службе города Кирова подчеркивают, что дефект на сетях устранят уже к 13.00 часам. До 19.00 часов тепло должно вернуться в дома кировчан.