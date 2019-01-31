Скончался до приезда скорой: работник кировского завода упал с 10-метровой высоты

СЕГОДНЯ 12:47 2019-01-31T13:04:39+03:00

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Вчера, 30 января, около 9.00 часов, на Кировском шинном заводе произошло ЧП: во время ремонтных работ один из сотрудников рухнул вниз с высоты 10-12 метров. 44-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался еще до приезда экипажа скорой помощи.

- Следователь сразу выехал на место трагедии, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Место ЧП было осмотрено, изъяты все необходимые документы. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, ранее на одном из хлебозаводов города Кирова девушка получила тяжелые травмы рук и головы во время своей работы. Еще одно крупное ЧП произошло в Яранске: сотрудник котельной погиб при взрыве оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU