2019-01-24T10:49:17+03:00
Происшествия

ЧП в Яранске: взрыв в котельной унес жизнь рабочего

Следователи выяснят все детали этой трагедии
Александр ЧАРУШИН
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Само помещение было частично разрушено. Фото: СУ СК России по Кировской областиСамо помещение было частично разрушено. Фото: СУ СК России по Кировской области
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Вечером во вторник, 22 января, в селе Лум Яранского района произошло ЧП с погибшим. Как выяснилось, на территории местной пилорамы была расположена котельная. В день трагедии в водонагревающем котле произошел гидроудар, а затем - взрыв. Здание частично обрушилось, а работник котельной, 36-летний мужчина, получил тяжелые травмы. Вскоре он скончался на месте ЧП.

- Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Следователи устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

Ранее в Слободском районе работнику колхоза оторвало ногу во время погрузочных работ. Виновным оказался председатель колхоза: он не провел с подчиненным инструктаж по технике безопасности и отправил его работать самостоятельно. Председателя оштрафовали на 20 тысяч рублей, он признал свою вину.

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