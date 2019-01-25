ЧП на хлебозаводе: 24-летняя кировчанка порезала предплечье и голову
20 января, в 23.00 часа, в Кировский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии была доставлена тяжело травмированная девушка. Как выяснилось, 24-летняя кировчанка - сотрудница одного из местных хлебозаводов. Во время работы в одном из помещений девушка получила травмы руки и головы, также у нее было частично ампутировано предплечье. На следующий день врачи сообщили об этом ЧП кировским следователям.
- Возбуждено дело по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Следователи установят все детали этого происшествия и его причины. Расследование дела продолжается.
Ранее мы сообщали о возбуждении уголовного дела из-за травмирования 50-летнего кировчанина. Мужчина пострадал при падении колесного строительного крана во дворе дома на ул. Труда, 62.