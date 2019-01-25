2019-01-25T12:30:43+03:00
Происшествия

ЧП на хлебозаводе: 24-летняя кировчанка порезала предплечье и голову

Девушку срочно доставили в больницу
Александр ЧАРУШИН
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Потерпевшую привезли в травматологическую больницуПотерпевшую привезли в травматологическую больницуФото: Олег ЗОЛОТО
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20 января, в 23.00 часа, в Кировский центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии была доставлена тяжело травмированная девушка. Как выяснилось, 24-летняя кировчанка - сотрудница одного из местных хлебозаводов. Во время работы в одном из помещений девушка получила травмы руки и головы, также у нее было частично ампутировано предплечье. На следующий день врачи сообщили об этом ЧП кировским следователям.

- Возбуждено дело по ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека», - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Следователи установят все детали этого происшествия и его причины. Расследование дела продолжается.

Ранее мы сообщали о возбуждении уголовного дела из-за травмирования 50-летнего кировчанина. Мужчина пострадал при падении колесного строительного крана во дворе дома на ул. Труда, 62.

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