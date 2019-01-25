2019-01-25T12:27:14+03:00
Происшествия

В Кирове рабочий пострадал при падении стрелы крана: возбуждено уголовное дело

Следователи выяснят, что стало причиной аварии
Александр ЧАРУШИН
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Техника и близлежащие здания при падении крана не пострадали. Фото: vk.com/stroim_kirovТехника и близлежащие здания при падении крана не пострадали. Фото: vk.com/stroim_kirov
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17 января, в 16.00 часов, на строительной площадке у дома на ул. Труда, 62, произошло ЧП: рухнула стрела колесного крана. Фотографии с места событий были опубликованы в сообществе «Строим Киров». Один из рабочих, 50-летний мужчина, получил многочисленные ушибы и перелом - эти травмы были расценены как тяжкий вред здоровью.

Фото: vk.com/stroim_kirov

Фото: vk.com/stroim_kirov

- Чтобы установить все детали этого происшествия, было возбуждено уголовное дело, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Дело завели по ч. 1 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека». Расследование продолжается.

Напомним, в январе 2018 года в Кирове строительный кран рухнул на жилой дом, расположенный по адресу ул. Мопра, 109. Машинист крана погиб, еще двое человек получили травмы, а жильцы несколько дней не могли вернуться в свои квартиры. Виновным в этом ЧП признали эксперта, который осматривал кран и разрешил работать на нем. Мужчину приговорили к 1 году и 9 месяцам ограничения свободы.

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