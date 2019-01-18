В Кирове снова обрушилась стрела крана: пострадал один рабочий
ЧП произошло на строительной площадке
На Труда, 62 обрушился строительный кран. Фото: vk.com/stroim_kirov
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На строительной площадке на Труда №62 обрушилась стрела небольшого колесного крана. О происшествии сообщили в группе «Строим Киров».
Из-за падения стрелы пострадал 50-летний рабочий.
В СУ СК РФ по Кировской области «Комсомолке» сообщили, что ЧП произошло 17 января 2019 года около четырех часов дня. В результате падения стрелы пострадал 50-летний рабочий. Мужчины госпитализировали: медики зафиксировали один перелом и множественные ушибы - устанавливают степень тяжести вреда здоровью.
По факту падения крана следком начал проверку. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.