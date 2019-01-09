2019-01-09T15:29:26+03:00
Происшествия

В Новый год и Рождество 20 кировчан попались пьяными за рулем

За это же время пешеходы 108 раз нарушили правила движения
Александр ЧАРУШИН
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Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской областиФото: УГИБДД УМВД России по Кировской области
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В период новогодних праздников, с 1 по 8 января 2019 года, на дороги Кирова и Кировской области были выведены дополнительные наряды автоинспекторов. Только на улицах регионального центра работали 434 сотрудника дорожно-постовой службы. За это время автоинспекторы пресекли 835 нарушений правил движения, среди них были 108 нарушений со стороны пешеходов и 183 случая неправильной тонировки стекол.

- С 1 по 8 января в Кирове были задержаны 20 нетрезвых водителей, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - За это же время в городе зафиксировано 13 аварий, в них 18 человек получили травмы. На дорогах районов в 15 авариях 8 человек погибли, 22 получили травмы.

Так, 5 января в Сунском районе столкнулись «Лада Приора» и «Форд Фокус», два человека погибли, четверо получили травмы. Днем ранее на трассе в Советском районе при столкновении «четверки» с «Киа Сид» погибли три человека, в том числе два ребенка.

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