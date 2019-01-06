2019-01-06T19:51:26+03:00
Происшествия

ДТП в Сунском районе: два человека погибли, пятеро получили травмы

Водитель иномарки не справился с управлением
Анна КРЮКОВА
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Водитель «Форда» в момент аварии был трезвым. Фото: УГИБДД по Кировской областиВодитель «Форда» в момент аварии был трезвым. Фото: УГИБДД по Кировской области
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В субботу, 5 января, в 13.00 в Сунском районе произошло смертельное ДТП. В этот момент водитель автомобиля «Форд-Фокус» проезжал 77 километр автодороги Киров-Малмыж-Вятские Поляны.

- Мужчина не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, - отметили в УГИБДД по Кировской области. - Там он столкнулся с автомобилем «Лада-Приора». В момент аварии водитель был трезвым.

В ДТП погибли водитель «Лады» и его 62-летняя пассажирка. Также пострадали водитель и четыре пассажира «Форда»: трое мужчин и одна женщина. Они получили травмы, однако госпитализация им не потребовалась.

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