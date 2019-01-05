Смертельное ДТП в Верхошижемском районе: погибли два ребенка и взрослый

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:28:35+03:00

На дороге столкнулись «Киа Сид» и «четверка»

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На 78-м километре дороги Киров-Советск-Яранск произошла страшная авария. 4 января около 11.35 часов на трассе столкнулись «Киа Сид» и «четверка». Они двигались навстречу друг другу.

- В результате происшествия двое несовершеннолетних пассажира и водитель ВАЗ-2104 погибли, - рассказали в ГИБДД УМВД по Кировской области. - Женщина, сидевшая на пассажирском месте, получила травмы, также травмировались водитель и пассажир иномарки.

Двое детей-пассажиров ВАЗ-2104 погибли. Фото: ГИБДД УМВД Кировской области

Сотрудники Госавтоинспекции расследуют все обстоятельства происшествия. Причина аварии пока что не выяснена.