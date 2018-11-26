Кировчане почтили память 10-летней девочки, погибшей в ДТП на улице Московской

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-26T12:00:52+03:00

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Вчера в центре Кирова десятки людей собрались для того, чтобы почтить память 10-летней девочки, погибшей в «пьяном» ДТП на улице Московской. Жители принесли на место аварии цветы и мягкие игрушки, зажгли свечи. Многие из пришедших кировчан даже не были знакомы с девочкой лично, однако не смогли пройти мимо этой трагедии.

Фото: Евгений ХОМЯКОВ auto43.ru

Напомним, авария произошла около 18.00 часов в субботу, 24 ноября, неподалеку от автосалонов на улице Московской. Нетрезвый водитель «четырнадцатой» сбил 57-летнюю кировчанку и ее 10-летнюю внучку. Девочка скончалась на месте ЧП, пенсионерку с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Фото: Евгений ХОМЯКОВ auto43.ru

Виновник аварии пытался скрыться, однако вскоре был задержан и помещен в СИЗО. Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.