Кировчане придут на место трагедии почтить память 10-летней девочки
Сбор состоится в воскресенье в 21.50 у торгового центра
Кировчане соберутся у места трагедии в память о маленькой девочкеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия, произошедшая вчера на улице Московской, вызвала широкий резонанс в городе. Интернет-пользователи требуют для водителя более жестокого наказания, чем пожизненное лишение водительских прав и пожизненное лишение свободы. Другие кировчане решили почтить память погибшей девочки. Горожане соберутся сегодня, 25 ноября, в районе домов 103 и 107 на Московской в 21.50.
Очевидцы ДТП сообщают в социальных сетях, что водитель сбил ребенка и протащил его на капоте метров 20 и даже не сразу заметил.