На Московской водитель насмерть сбил 10-летнюю девочку

24 Нояб. 22:44 2018-11-24T22:44:05+03:00

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Сегодня, 24 ноября, женщина с девочкой вместе переходили дорогу по пешеходному переходу на улице Московской вблизи автосалонов, когда на них наехал «ВАЗ-2114». Авария произошла около шести вечера. 28-летний водитель пытался скрыться с места происшествия.

- Женщину с тяжелыми повреждениями госпитализировали, - рассказали «Комсомолке» в УМВД по Кировской области. - Девочка скончалась на месте от полученных травм. Водителю не удалось скрыться. Его задержали с признаками алкогольного опьянения. Мужчину отправили на медицинское освидетельствование.

Видео с места ДТП, где пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку насмерть.

Полиция изучает все обстоятельства дела. Решается вопрос о привлечении водителя к уголовной ответственности.