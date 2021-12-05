Коронавирус в Кировской области, последние новости на 5 декабря: как изменилась статистика за неделю

В крайне тяжелом состоянии находятся 30 жителей области, которые не могут дышать самостоятельно Фото: Иван МАКЕЕВ

Статистика по количеству заболевших короновирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года изменилась следующим образом:

- в регионе выявили 1785 новых случаев заражения COVID-19 с помощью ПЦР и экспресс-тестов;

- 1073 жителя области выписались с выздоровлением;

- 17 человек умерли.

Кировская область, по данным сайта Стопкоронавирус.рф, не соответствует четырем из пяти критериев свободного от коронавируса региона. Речь идет о таких показателях, как заболеваемость, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

Добавим, что в течение недели число выявляемых случаев COVID-19 в регионе варьировалось примерно в одних и тех же значениях. По информации областного оперштаба, по состоянию на 5 декабря в инфекционных стационарах находится 2751 кировчанин. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 210 пациентов, 28 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 5360 человек.

Если сравнивать нынешнюю ситуацию с заболеваемостью с той, что была месяцем ранее, то можно говорить о некой стабилизации. В последнее время наблюдается тенденция к снижению количества пациентов, лечащихся в инфекционных стационарах.Значительно снизилось также и число больных СOVID-19, которые борются с болезнью на дому.

Этому, безусловно, поспособствовала массовая вакцинация. По официальным данным, первым компонентом препарата привились уже более 648 тысяч жителей области. Из них свыше 570 тысяч полностью завершили курс, сделав два укола.

Большую роль в формировании коллективного иммунитета и снижении уровня смертности от коронавируса играет прививочная кампания пожилых граждан. В нашем регионе вакцинировали более 225 тысяч людей старше 60 лет.

Для удобства жителей областного центра, желающих получить защиту от опасной инфекции, поставить прививку от COVID-19 можно не только в поликлиниках, но и в мобильных пунктах. Медицинские бригады работают:

- В ТЦ «Jam Молл». Медицинская бригада работает здесь по будням с 15.00 до 18.00;

- В ЦУМе с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00;

- В Оздоровительном комплексе «Море Парк». Поставить прививку тут можно в рабочие дни с 11.00 до 18.00;

- В отделении СберБанка, расположенного на улице Дерендяева, на первом этаже дома № 25;

-В Драмтеатре на Московской, 37. Вакцинироваться здесь можно с 9.00 до 17.00 по будням и с 9.00 до 15.00 в выходные дни;

- В Главпочтамте на улице Спасская, 43. Привиться тут приглашают с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.