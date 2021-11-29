Вакцинация от коронавируса в Кирове: актуальный график работы мобильных пунктов

На сегодняшний день в нашем регионе сформирован достаточный запас вакцины от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове продолжается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. ПО темпам прививочной кампании наша область занимает лидирующее положение. Получить защиту от COVID-19 можно не только в поликлиниках, но и мобильных центрах, расположенных:

- В ТЦ «Jam Молл». Медицинская бригада работает здесь по будням с 15.00 до 18.00;

- В ЦУМе с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00;

- В Оздоровительном комплексе «Море Парк». Поставить прививку тут можно в рабочие дни с 11.00 до 18.00;

- В отделении СберБанка, расположенного на улице Дерендяева, на первом этаже дома № 25;

-В Драмтеатре на Московской, 37. Вакцинироваться здесь можно с 9.00 до 17.00 по будням и с 9.00 до 15.00 в выходные дни;

- В Главпочтамте на улице Спасская, 43. Привиться тут приглашают с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.

Кроме того, свою работу продолжают и круглосуточные пункты, открытые на базе городских больниц №5 и №9, а также кировского эндокринологического центра.