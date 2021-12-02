В Кировской области от коронавируса вакцинировались около 225 тысяч человек старше 60 лет

Вакцинация пожилых граждан способствует снижению уровня смертности от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области продолжается массовая вакцинация населения от короновирусной инфекции. Большую активность в прививочной кампании проявляют граждане старше 60 лет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По информации специалистов, в нашей области полностью завершили курс вакцинации уже около 225 тысяч граждан старшей возрастной группы. Пожилые люди, как правило, имеют множество хронических заболеваний и входят в зону риска. Вовремя поставленная прививка поможет сохранить здоровье и снизить в регионе уровень смертностью от COVID-19.

Всего на сегодняшний первый компонент препарата получили более 616 тысяч кировчан. Показатель коллективного иммунитета к коронавирусу в нашей области приближается к 45%. По словам экспертов, для снижения распространения опасной инфекции он должен составлять 60 % и более.