В конкурсе приняли участие восемь прекрасных девушек

В воскресенье, 31 октября, на сайте «Комсомольской правды в Кирове» завершилось голосование за участниц конкурса «Леди в погонах-2021». В течение двух недель читатели поддерживали сотрудниц, работающих в структуре правоохранительных органов, своими лайками. Суммарно за прекрасных девушек проголосовали более 65 тысяч раз!

Напомним, что по итогам конкурса победительницами считаются три участницы, набравшие большинство голосов. С радостью о них рассказываем!

1 МЕСТО - ЮЛИЯ ТАТАРИНОВА, УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Юлия Татаринова. Фото: предоставлено героиней публикации

Рекордное количество лайков набрала старший лейтенант полиции Юлия Татаринова. За участницу проголосовали 27 253 раза!

Юлия - инспектор в отделе организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Кировской области. С помощью конкурса девушка решила напомнить жителям и гостям региона, что женщины наравне с мужчинами вносят вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.

2 МЕСТО - АННА БРАТУХИНА, УМВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КИРОВУ

Анна Братухина. Фото: предоставлено героиней публикации

Активно поддерживали читатели и младшего сержанта полиции Анну Братухину. Участнице поставили 16 155 лайков!

Анна уже более года служит в Отдельной роте охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Кирову. Девушка отмечает, что служба в ведомстве помогает приобрести ценный опыт и научиться лучше разбираться в людях.

3 МЕСТО - НАДЕЖДА РЫСЕВА, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Надежда Рысева. Фото: предоставлено героиней публикации

Большинство лайков набрала и старший лейтенант внутренней службы Надежда Рысева. За участницу проголосовали 9857 раз!

Надежда занимает должность начальника Слободского межрайонного отделения судебных приставов УФССП по Кировской области. По словам девушки, задача ее работы заключается в том, чтобы стоять на страже закона во благо России и соблюдения интересов ее граждан.

Мы благодарим всех участниц конкурса и поздравляем наших победительниц! Они получат подарки от «Комсомольской правды» и от партнеров конкурса:

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