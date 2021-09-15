«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Леди в погонах-2021»

Конкурс продлится с 15 сентября по 31 октября

«Комсомольская правда» в Кирове запустила новый фотоконкурс «Леди в погонах-2021». С помощью голосования редакция хочет привлечь внимание к женщинам, работающим в структуре правоохранительных органов, продемонстрировать их красоту и элегантность, а также подчеркнуть вклад «леди в погонах» в сохранение безопасности и порядка на территории Российской Федерации и Кировской области.

В рамках события «Комсомолка» опубликует фотографии сотрудниц с краткими рассказами о них. Сами участницы также могут размещать информацию о конкурсе с просьбой голосовать за них на своих страницах в социальных сетях.

Трех победительниц определят читатели «Комсомолки» путем открытого голосования на сайте. Выиграют участницы, набравшие наибольшее количество лайков. Они получат призы и подарки от партнеров конкурса и «Комсомольской правды».

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА УЧАСТНИЦ ФОТОКОНКУРСА МОЖНО ЗДЕСЬ

Партнеры конкурса:

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