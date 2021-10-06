«Леди в погонах»: Представляем очаровательных девушек из силовых структур

«Комсомольская правда» в Кирове запустила новый фотоконкурс «Леди в погонах-2021»

Каждому добропорядочному жителю нашей области хочется, чтобы на улицах городов и сел было как можно меньше преступлений, соседи-дебоширы и уличные хулиганы не нарушали покой, нетрезвые водители не угрожали жизни и здоровью близких. Когда что-то угрожает нашей безопасности, мы обращаемся в полицию или к спасателям. И не всегда благодарим их за помощь. Мы решили напомнить об их благородной, сложной и часто опасной работе. И сделали акцент на представительницах прекрасного пола, которые несут службу наравне с мужчинами.

Газета «Комсомольская правда» - Киров» запустила фотоконкурс «Леди в погонах-2021» среди очаровательных сотрудниц силовых ведомств по Кировской области. Знакомим наших читателей с его участницами.

ЕКАТЕРИНА ПУШКАРЕВА

Екатерина Пушкарева. Фото: предоствалено героиней публикации

Девушка представляет на нашем конкурсе МЧС, где она служит в государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). Большинство сотрудников там мужчины. И это не случайно: приходится ежедневно участвовать в патрулированиях по акваториям рек, работать с гражданами, которые совершают правонарушения и быть готовым к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации.

Но Екатерина не боится трудностей. Ведь она родилась в семье военного, и считает это подарком судьбы.

- Папа с самого детства является для меня примером для подражания, - говорит девушка. - Человек в форме ассоциируется у меня с понятиями «достойный», «справедливый» и «ответственный». Я хочу быть такой же для своей семьи и коллег.

Екатерина поступила на службу совсем юной девушкой.

- В первый рабочий день у меня внутри все замирало, - вспоминает участница конкурса. - Я чувствовала сомневающиеся взгляды будущих сослуживцев и слышала шептания за спиной - как иначе могли встретить молоденькую девочку 17-ти лет? Позже мы с коллегами с улыбкой вспоминали те первые дни совместной работы!

Служба сделала девушку более решительной, ответственной, стойкой при встрече с форс-мажорами не только на службе, но и в повседневной жизни.

- Я в МЧС уже 16 лет, - улыбается Екатерина. - Это почти как годовщина свадьбы - топазовая. Говорят, топаз - камень дружбы, душевной чистоты и радости. Все это дала мне служба в ГИМС. Я расту благодаря окружению. Вот что действительно ценно в любой ситуации - люди! Спасибо каждому! Служим и дружим дальше!

А еще Екатерина рассказала о своей мечте. Она очень хочет отправиться в тур в горы. По-настоящему, с рюкзаками за спиной, палатками, отсутствием связи с внешним миром.

- Только я, команда, приготовленная на костре еда, невероятной красоты природа, захватывающие дух виды и кристально чистый горный воздух, - делится девушка. - Хочется испытать себя и чувствовать жизнь здесь и сейчас.

ДАРЬЯ СМИРНОВА

Дарья Смирнова. Фото: предоставлено героиней публикации

Еще одна прекрасная представительница МЧС - лейтенант внутренней службы Дарья Смирнова. Девушка работает юрисконсультом юридического отдела Главного управления МЧС России по Кировской области около четырех лет.

- Когда мой старший брат стал курсантом, а затем и офицером МЧС, я с завистью смотрела на него и гордилась им, - отмечает Дарья. - Когда нужно было выбирать свой путь в юриспруденции, долго думать не пришлось - спасательное ведомство. А сейчас у меня еще и муж, и свекор - сотрудники МЧС. Теперь все в моей жизни связано с этой структурой. Боюсь даже представить перспективы…

Юридическая служба в МЧС, по словам девушки, это «создание подушки безопасности для решительных и смелых людей, которые мобилизованы на решение трудных жизненных задач». И Дарья делает все возможное, чтобы быть достойным представителем этой структуры.

- А участие в вашем конкурсе я рассматриваю как возможность привлечь внимание к моей, казалось бы невидимой, но такой удивительной профессии, - поделилась девушка.

ЕКАТЕРИНА ПЕСТРИКОВА

Екатерина Пестрикова. Фото: предоствалено героиней публикации

Эта хрупкая девушка - майор полиции, инспектор отделения охраны общественного порядка Кировского линейного отдела МВД России на транспорте. На службе в ОВД Екатерина Викторовна уже 15 лет, большую часть из которых она посвятила работе с детьми в подразделении по делам несовершеннолетних.

- Для меня служба в полиции значит многое, - поясняет участница конкурса. - Именно она сформировала мой характер, внутренний стержень. Я научилась быть тверже, решительнее, мудрее и терпимее.

Работая в ПДН, Екатерина особенно ценит социальные благотворительные акции. Такие, например, как «Полицейский Дед Мороз». Каждый год в предновогодние праздники сотрудники линейного отдела собирают денежные средства для ребят из детских домов. Покупают подарки или необходимые вещи и отвозят детям. А еще проводят для них конкурсы и организуют небольшие представления.

- И каждый год я вижу детские глаза полные радости и счастья, - говорит Екатерина. - Непередаваемые ощущения! В такие моменты понимаешь: уметь сопереживать, прийти человеку на помощь в трудной для него ситуации - это и есть настоящая работа полицейского.

АННА БРАТУХИНА

Анна Братухина. Фото: предоставлено героиней публикации

Младший сержант полиции уже более года служит в Отдельной роте охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по г. Кирову.

По словам Анны, важные составляющие в ее работе - стабильность, социальные гарантии, возможность карьерного роста и длительный отпуск.

- Служба в ведомстве помогает приобрести ценный опыт и научиться лучше разбираться в людях, - считает участница конкурса. - Это хорошая школа жизни. Счастливая семья и стабильная работа - это то, о чем я всегда мечтала. Последнее уже сбылось.

Девушка также рассказала, что у нее очень хорошая интуиция и иногда ей снятся вещие сны.

НАТАЛЬЯ ПОНОМАРЕВА

Наталья Пономарева. Фото: предоставлено героиней публикации

Девушка мечтала о службе в полиции с детства. И сейчас она работает инспектором по делам несовершеннолетних в УМВД России по городу Кирову. Наталья считает, что ее профессия необходима и востребована в нашей стране.

- Служба в полиции иногда преподносит опасные моменты, в которых нужно проявлять внимательность, сообразительность и быть в хорошей физической форме, - говорит участница конкурса. - Это я осознала еще в детстве, побывав на работе у папы. Он тоже полицейский. На его примере я поняла, что сотрудник правоохранительных органов должен быть умным, проницательным, находчивым, трудолюбивым, человеком с твердым характером.

Наталья стремится стать именно такой. А еще очень хочет прыгнуть с парашютом.

ЮЛИЯ ТАТАРИНОВА

Юлия Татаринова. Фото: предоставлено героиней публикации

Старший лейтенант полиции - представительница еще одного подразделения УМВД. Юлия начинала службу в должности дознавателя Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ. Сейчас она - инспектор в отделе организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Кировской области.

- Что для меня значит работа в Госавтоинспекции может описать одна замечательная фраза: «Служа Закону - служу Отечеству!», - поясняет девушка. - В этих словах заложены поистине сильные качества характера офицера: проявление чести, доблести, желания помочь и оградить людей от беды. Честность, верность, отвага. Ведь наша каждодневная самоотверженная работа - гарантия стабильности в обществе, залог спокойной и безопасной жизни наших сограждан.

Юлия рассказала, что родилась в столице Донского казачества - городе Новочеркасске Ростовской области. С 4 класса задумала стать офицером, как прадедушка. И вот, пройдя долгий и тернистый путь, смогла осуществить свое желание. А сейчас мечтает о путешествиях, хочет увидеть своими глазами весь мир.

Участием в нашем конкурсе девушка решила напомнить жителям и гостям Кировской области, что женщины наравне с мужчинами вносят свой вклад в обеспечение безопасности дорожного движения на территории нашего региона.

ДАРЬЯ ПИСЛЕГИНА

Дарья Пислегина. Фото: предоставлено героиней публикации

Экспедитор центра связи и информационных технологий Управления Росгвардии по Кировской области уверена, что служба в этом подразделении дает ей статус, стабильность, уверенность в завтрашнем дне.

Правда, Дарья поделилась с нами, что ей хотелось бы переехать из нашего региона в родной для нее Санкт-Петербург. И там продолжить службу в рядах Росгвардии.

А еще участница конкурса призналась, что она по первому образованию повар-кондитер.

- Горжусь, что в домашних условиях могу приготовить настоящий шедевр - эксклюзивный, многоярусный торт, - улыбается девушка.

НАДЕЖДА РЫСЕВА

Надежда Рысева. Фото: предоствалено героиней публикации

Старший лейтенант внутренней службы занимает должность начальника Слободского межрайонного отделения судебных приставов УФССП по Кировской области. Главная задача ее работы, как считает Надежда, стоять на страже закона во благо России и соблюдения интересов ее граждан. Ведь без органов принудительного исполнения многие принятые судами решения неэффективны.

Рассказывая о своей службе, участница конкурса подчеркнула, что это не только суровые будни, но и совместные мероприятия с коллегами.

- В прошлом году в условиях сложной эпидемиологической обстановки в Управлении придумали новые форматы поздравления к профессиональному празднику - Дню судебного пристава, - делится Надежда. - Решили провести конкурс фотографий и удаленную съемку видеоклипа с участием детей сотрудников. Слова к известной мелодии придумал один из наших сослуживцев. И сотрудники из всех районов области могли направить видео для монтажа. Мы с дочкой и ее подругой тоже приняли в этом участие. Получилось весело. Наше видео вошло в клип, а фотография стала одной из лучших на конкурсе.

С дочерью связаны и главные чаяния участницы конкурса.

- Мне очень хочется, чтобы она получила достойное образование и занималась в жизни тем, что ей нравится, принося пользу окружающим, - говорит мама. - Ведь если человеку не нравится его работа, эффекта от нее никакого не будет.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА УЧАСТНИЦ ФОТОКОНКУРСА МОЖНО ЗДЕСЬ

Партнеры конкурса:

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