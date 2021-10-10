Коронавирус в Кировской области, последние новости на 10 октября: как изменилась статистика за неделю

В отделении реанимации кировские врачи борются за жизнь 177 жителей области Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю с 4 по 10 октября 2021 года:

- в регионе зафиксировали 938 новых случаев заражения COVID-19;

- 2522 госпитализированных жителя области выписались с выздоровлением;

- 10 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционных стационарах находятся 4917 жителей Кировской области. В отделение реанимации в тяжелом состоянии помещены 177 пациентов, 42 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 9230 человек.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,9%. Регион находится на 40 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ.

Ситуация с заболеваемостью в нашей области остается непростой. Отмечен рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей. Количество пациентов, кому потребовалась госпитализация, также увеличилось. Нагрузка на систему здравоохранения остается очень высокой. Этому способствует не только коронавирус, но и сезонный всплеск инфицирования ОРВИ и гриппом.

Только за последние сутки в инфекционные госпитали госпитализировали 660 человек с подтвержденным COVID-19. У большинства пациентов заболевание осложняется пневмонией и большим поражением легких. Специалисты областного Минздрава в очередной раз подчеркнули важность и значение вакцинации в борьбе с опасной инфекцией. В первую очередь, по мнению медиков, нужно обезопасить наиболее уязвимую группу населения – пожилых людей.

В связи с этим в регионе продолжается массовая прививочная кампания от коронавируса и гриппа. Получить защиту можно во всех поликлиниках по месту жительства, а также в мобильных пунктах областного центра. С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Отметим, что на дому от COVID-19 лечатся более 9 тысяч кировчан. На закупку лекарств для таких пациентов наша область получит 72 млн рублей из резервного фонда федерального правительства. Препараты будут выдавать бесплатно по рецепту. Запаса медикаментов должно хватить еще минимум на три месяца.