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Общество9 октября 2021 15:46

Кировские врачи рассказали о важности вакцинации пожилых граждан от коронавируса и гриппа

Привиться можно пятью препаратами на выбор
Алексей РомановАлексей Романов
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Первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже около 375 тысяч кировчан

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились уже около 375 тысяч кировчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и гриппом. В связи с этим необходимо защитить самую уязвимую группу населения - людей пожилого возраста. Для этого в регионе продолжается прививочная кампания. Об этом рассказали в областном Минздраве.

Вакцинация проходит во всех поликлиниках региона. Жители области могут выбрать каким препаратом привиться: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». На сегодняшний день первый компонент препарата от COVID-19 получили уже порядка 375 тысяч человек. Из них более 357 тысяч кировчан поставили два укола.

В областном центре получить защиту от опасных инфекций можно также и в мобильных пунктах. Медицинские бригады стоят на Театральной площади, у ТЦ «Jam Молл» и Филармонии.

Отметим, что только за последние сутки госпитализированы 660 человек, больных коронавирусом. У большинства из них заболевание осложняется пневмонией и большим поражением легких.