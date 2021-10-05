Кировская область получит 72 млн рублей на закупку лекарств от COVID-19 для амбулаторных больных

Запаса препаратов от коронавируса для амбулаторных пациентов хватит минимум на 3 месяца Фото: Альберт ДЗЕНЬ

На обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных коронавирусной инфекции Кировская область получит 72 млн рублей. Деньги выделили из резервного фонда федерального правительства. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

На эти средства удастся закупить необходимые препараты, запаса которых хватит на 3 месяца. Реализовывать медикаменты будут по рецептам через государственную аптечную сеть.

Отметим, что всего с начала пандемии бесплатные лекарства получили порядка 79 тысяч человек. В настоящее время на дому от коронавируса лечатся более 8,5 тысяч кировчан.