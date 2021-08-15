Коронавирус в Кировской области, последние новости на 15 августа: как изменилась статистика за последнюю неделю

Сейчас в стационарах остаются более 3500 пациентов, из них в тяжелом состоянии - более 150. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сайт Стопкоронавирус.рф предоставил статистику о количестве заболевших коронавирусной инфекцией в Кировской области за минувшую неделю со 9 по 15 августа 2021 года:

- в регионе зафиксировали 753 новый случая заражения COVID-19;

- 414 госпитализированных жителей области выписались с выздоровлением;

- 10 человек умерли.

По данным регионального оперштаба, в инфекционные стационары госпитализированы 3573 жителей Кировской области. В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 156 человек, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ. Амбулаторно лечатся 6964 человека.

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0,86%. Регион находится на 38 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.

В Кировской области количество привившихся достигло почти 273 тысяч жителей региона. Первый компонент вакцины получили уже более 314 тысяч человек. Вакцинацию проводят препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Последний - однокомпонентный, рекомендуемый для заново прививающихся и переболевших.

Напоминаем адреса мобильных пунктов вакцинации:

- Театральная площадь: будние дни с 09.00 до 17.00, выходные дни с 08.00 до 15.00.

- Площадь Маршала Конева: будние дни с 11.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00.

- ТЦ «Грин Хаус» (ул. Ленина, 205): вторник, среда, четверг с 10.00 до 18.00.

- ТЦ «Jam Молл», у входа (ул. Горького, 5а): будние дни и суббота с 15.00 до 19.00.

- Набережная Грина (район Александровского сада, ул. Труда, 1): среда, четверг, пятница с 16:00 до 20:00.

- микрорайон Чистые пруды, у ТЦ «Макси» (ул. Ивана Попова, 83): до 13 августа с 13.00 до 19.00.

- цирк - с 16 августа ежедневно, с 13:00 по 19:00.

Несмотря на массовую вакцинацию, в регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Одной из причин является то, что область пока еще не достигла коллективного иммунитета к новому, опасному заболеванию.

Тем временем попытки обойти вакцинацию, к сожалению, продолжаются. На данный момент кировская полиция нашла уже 11 сайтов, где продаются поддельные сертификаты о прививке против коронавируса и результатах ПЦР-теста. Все они заблокированы в соответствии с законодательством. Кировчанам напоминают, что и использование фальшивых документов, и подделка караются от штрафа до тюремного срока.