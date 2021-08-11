В Кировской области почти 273 тысячи человек вакцинировались от коронавируса

Сейчас кировчане могут сделать прививку от коронавируса в нескольких мобильных пунктах, помимо стационарных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кировской области продолжается прививочная кампания против коронавируса. На данный момент первый компонент вакцины получили уже более 314 тысяч человек. Полный цикл прошли почти 273 тысячи жителей региона. Об этом рассказали в областном оперштабе.

Сейчас вакцинацию от коронавируса проводят препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт». Последний является однокомпонентным и предназначен, в первую очередь для тех, кто уже переболел COVID-19, и для уже ставивших прививку.

Напоминаем также, что сейчас в Кирове работают следующие мобильные прививочные пункты:

- Театральная площадь: будние дни с 09.00 до 17.00, выходные дни с 08.00 до 15.00.

- Площадь Маршала Конева: будние дни с 11.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00.

- ТЦ «Грин Хаус» (ул. Ленина, 205): вторник, среда, четверг с 10.00 до 18.00.

- ТЦ «Jam Молл», у входа (ул. Горького, 5а): будние дни и суббота с 15.00 до 19.00.

- Набережная Грина (район Александровского сада, ул. Труда, 1): среда, четверг, пятница с 16:00 до 20:00.

- микрорайон Чистые пруды, у ТЦ «Макси» (ул. Ивана Попова, 83): до 13 августа с 13.00 до 19.00.

- цирк - с 16 августа ежедневно, с 13:00 по 19:00.