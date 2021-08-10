Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 августа 2021 15:19

Кировская полиция нашла 11 сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Все порталы заблокированы в соответствии с действующим законодательством
Маргарита Акагиева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Продажа и использование поддельных сертификатов наказываются по закону.

Продажа и использование поддельных сертификатов наказываются по закону.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжается мониторинг сайтов, продающих поддельные сертификаты о прохождении вакцинации и проведении ПЦР-тестов. Сотрудники полиции на данный момент нашли 11 таких порталов, сообщает областное УМВД. Все они заблокированы в соответствии с законодательством.

Кировчанам напоминают, что использование фальшивых сертификатов подпадает под ч.5 ст.327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). За подобное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных или исправительных работ на сроки 480 месяцев или два года соответственно, либо арест на полгода.

Полиция информирует: если вы знаете, где изготавливают подобные поддельные документы, вы можете сообщить об этом по телефону 02 (102).