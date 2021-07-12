Кировчанину, разбившему нос женщине при ее ребенке, избрали меру пресечения в качестве подписки о невыезде

Молодой человека (на фото справа) жестоко ударил женщину в лицо во время выяснения отношений. Фото: скрин с видео vk.com/kirov_news

Кировчанина, который жестоко ударил женщину в лицо при ее ребенке, избрали меру пресечения в качестве подписки о невыезде и запрета на определенные действия. Об этом «Комсомолке» сообщили в областном УМВД.

Как нам уточнили в ведомстве, молодого человека доставили по заявлению пострадавшей, опросили, избрали меру пресечения и отпустили. Дело в том, что статья «Побои» не считается тяжкой сама по себе, однако впоследствии ее могут переквалифицировать в более серьезную. Зависит это от обстоятельств, в том числе, состояния пострадавшей: сейчас она находится в больнице. Врачам предстоит провести медэкспертизу и выяснить степень вреда, причиненного здоровью женщины. Поэтому пока что говорить о том, что кировчанин может легко отделаться, рановато.

Напомним, речь идет об инциденте, произошедшем 7 июля во дворе одного из домов по улице Грибоедова. Между мужчиной и женщиной шел разговор, посреди которого первый неожиданно резко и сильно ударил кулаком в лицо свою собеседницу. Все это произошло при маленьком ребенке - сыне кировчанки. Молодой человек убедился, что пострадавшая жива и находится в сознании, после чего сбежал с места происшествия. Стоит отметить, что у инцидента были свидетели, но они решили не вмешиваться в чужие разборки.

Момент удара попал на камеры наружного наблюдения, и видео с него моментально разошлось по соцсетям. По словам одного из комментаторов в соцсетях, судя по всему, близкому к ситуации, ударивший женщину молодой человек так перетрусил, что сбежал в другой регион, однако вернулся и сдался с повинной сам. Областное УМВД же сообщает, что заявление на своего обидчика написала сама пострадавшая.

Как бы то ни было, вечером 10 июля «Комсомолке» сообщили, что личность буйного кировчанина установлена. Мотивы, причины и обстоятельства такого поступка устанавливаются. По информации нашего источника, парочка - бывшие сожители, которые устроили выяснение отношений. Теперь за такие разборки молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы по статье «Побои» - если ее не изменят на более тяжкую.