В Кировской области 21-летний парень задушил 13-летнюю девочку при попытке ее изнасиловать

Тело убитой девочки молодой человек спрятал в дровяном сарае. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области расследуют жуткое убийство: 21-летний парень задушил 13-летнюю девочку. О преступлении стало известно на днях - 28 июня. А сегодня, 29 июня, вскрылись некоторые дополнительные подробности дела, которые «Комсомолке» сообщили собственные источники.

УБИЛ И СПРЯТАЛ В САРАЕ

13-летняя девочка из Белой Холуницы пропала в конце июня - 26 числа. В полицию обратилась ее мама. По словам женщины, накануне исчезновения ребенок сказал, что пойдет в гости. Мама, будучи на работе, не волновалась, считая, что ее дочь погуляет и вернется. Но, придя домой утром 27 июня и не застав девочки, она переволновалась и пошла искать ее самостоятельно. Когда поиски не увенчались успехом, взволнованная мать обратилась в полицию.

Правоохранители приступили к поискам. Прочесывали улицы города, опрашивали знакомых… В итоге выяснили, что в последний раз девочку видели в компании 21-летнего парня, местного жителя. К нему полицейские и направились.

Молодой человек подтвердил, что подросток действительно был у него в гостях, однако после она якобы ушла домой. Однако в его показаниях были нестыковки, парень путался в словах. В итоге, припертый к стенке, он сознался, что убил девочку, задушив ее. И показал, где спрятал тело - в дровяном сарае.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли вещдоки - в том числе одежду убитой и ее мобильный телефон. Мать девочки также опросили и признали потерпевшей. Убийцу задержали, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти ребенка.

ПЫТАЛСЯ ИЗНАСИЛОВАТЬ

Как сообщили «Комсомолке» собственные источники, убитая 13-летняя девочка была учащейся белохолуницкой Школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Также стало известно, что она и раньше уходила из дома подобным образом. Кроме того, она состояла на учете в ПДН.

Убийца - рабочий местного дорожного предприятия, женат, имеет ребенка. Примечательно, что девочка с ним была знакома. Местные жители отмечают, что она также хорошо общалась с его женой. Как взрослому семейному человеку могла прийти в голову подобная мысль, неизвестно, но…

В ту злополучную ночь с 26 на 27 июня молодой человек был пьян. Он начал домогаться до девочки, и во время попытки изнасилования задушил ее. А поняв, что натворил, сложил тело ребенка в мешок, который спрятал в дровяном сарае.

Сейчас по происшествию работают полицейские, следователи, сотрудники прокуратуры. Расследование дела продолжается. За убийство малолетней молодому человеку грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Сегодня, 29 июня, ему избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и поместил молодого человека под стражу. Обвиняемый арестован.

Паблик «Подслушано Белая Холуница» сообщает, что 30 июня в 13 часов состоится прощание с погибшей.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным, близким и друзьям девочки.