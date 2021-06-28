В Белой Холунице 21-летний парень задушил 13-летнюю девочку и спрятал ее тело в сарае

В этом сарае молодой человек спрятал тело девочки. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Белой Холунице нашли пропавшую без вести 13-летнюю девочку. К сожалению - мертвой. Подробности сообщили в областном УМВД.

27 июня около 17 часов в полицию обратилась мать пропавшей девочки, сообщив, что ее дочь пропала 26 июня. Накануне своего исчезновения подросток говорил, что пойдет в гости. Вернувшись с работы домой в воскресенье и не найдя дочери дома, женщина забила тревогу. Сначала она искала ребенка сама, а потом пошла в полицию.

Правоохранители выяснили, что в последний раз школьницу видели в компании местного жителя, 21-летнего парня. Его опросили, и он подтвердил, что девочка была у него в гостях, но после якобы ушла домой. Молодой человек путался в показаниях, в них пестрели нестыковки. В итоге он сознался в убийстве подростка и указал, где спрятал ее тело - в дровяном сарае.

В ту злополучную ночь 26 июня парень был пьян. Мотивы его поступка неизвестны, однако он схватил девочку за шею и сдавил. В итоге ребенок задохнулся, а убийца, поняв, что натворил, спрятал тело в хозпостройках.

Следователи изъяли одежду и мобильный телефон девочки. Мать опросили и признали потерпевшей. Сейчас парень задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело, назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти ребенка. Парню грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное заключение.