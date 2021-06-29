Молодого человека из Белой Холуницы, задушившего 13-летнюю девочку, поместили под стражу

Убийцу заключили под стражу по ходатайству прокурора. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кировской области избрали меру пресечения 21-летнему молодому человеку из Белой Холуницы, который задушил 13-летнюю девочку. Как сообщил региональный Следственный комитет, 29 июня прокуратура подала в суд ходатайство о заключении убийцы под стражу. Просьбу удовлетворили. Молодой человек арестован.

Напомним, речь идет о громком убийстве в Белой Холунице. 28 июня стало известно, что местный житель, будучи пьяным, пригласил к себе в гости знакомую 13-летнюю школьницу. Молодой человек домогался подростка и, попытавшись изнасиловать, задушил девочку. Тело ребенка он сложил в мешок, который спрятал в дровяном сарае.

В процессе поисковых мероприятий его вычислили полицейские. На допросе он признал свою вину и показал, где лежит тело девочки. Заведено уголовное дело. Мужчине за убийство малолетнего грозит от восьми до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное заключение.