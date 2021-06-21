«Комсомолка» подвела итоги конкурса «Цветочная симфония»

Завершилось голосование за снимки участников конкурса «Цветочная симфония»

В понедельник, 21 июня, мы подвели итоги конкурса «Цветочная симфония». Участники из разных уголков Кировской области загрузили на наш сайт почти 20 снимков! Читатели оставляли свои лайки на понравившихся фотографиях до последних минут голосования.

Победителями стали пять участников, чьи работы набрали наибольшее количество голосов и выполнили ВСЕ условия конкурса. В том числе, репостнули запись о конкурсе на свою страницу Вконтакте.

Рассказываем о счастливчиках:

1. Бесспорным победителем стала Марина Воронкова. Снимок кировчанки набрал 303 лайка. Участница отметила, что всегда мечтала о большом и красивом доме, саде и цветах, которые были бы повсюду: на клумбах, вдоль дорожки, на веранде и на подоконниках.

Фото: Марина ВОРОНКОВА

2. Активно голосовали читатели и за фотографию Ирины Малых. Корзинку с цветущим растением оценили 279 раз. В подписи к снимку участница отметила: «Кто пьет иван-чай, того здоровым величай».

Фото: Ирина МАЛЫХ

3. Среди набравших большинство голосов также есть работа Екатерины Рязанцевой. Очаровательный снимок с подписью «Расцвела моя Ягодка!» набрал 136 лайков.

Фото: Екатерина РЯЗАНЦЕВА

4. В числе отличившихся участников и Татьяна Варанкина из Кирово-Чепецка. За шмеля, сидящего на цветке, проголосовали 108 раз.

Фото: Татьяна ВАРАНКИНА

5. Наталья Антонова также оказалась в числе победителей, выполнивших все условия конкурса. Ее снимку с подписью «Красота в простых вещах» поставили 95 лайков.

Фото: Наталья АНТОНОВА

ВАЖНО

Каждый победитель получит сертификат на сумму 1000 рублей в фирменный магазин ЗАО «Ягодное» «Наш сад». Забрать приз можно в нашей редакции с 22 до 25 июня с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 107, оф. 211. С собой нужно взять паспорт и маску.

Обменять сертификат можно до 30 июня текущего года в фирменных магазинах «Наш сад» по адресам:

- г. Киров, ул. Попова, д. 22;

- г. Киров, Ленинский район, дер. Югрино (Из Кирова проезд автобусами 116, 175 до остановки «Югрино»).