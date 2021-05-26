«Цветочная симфония»: «Комсомолка» запускает фотоконкурс для садоводов

Жителям Кировской области предлагают поучаствовать в новом конкурсе

«Комсомольская правда в Кирове» запускает новый фотоконкурс для садоводов и огородников. Победителей определят наши читатели!

ДЛЯ УЧАСТИЯ НУЖНО

1. Сделать снимок на садовом участке на тему «Цветочная симфония».

2. Подписаться на нашу группу Вконтакте и репостнуть запись о конкурсе;

3. Загрузить фотографию до 15 июня на наш сайт с помощью формы ниже. Не забудьте указать ваши имя и фамилию, город проживания, а также оригинальную подпись к фото!

ПРИЗЫ

Итоги конкурса мы подведем 21 июня 2021 года. Пять участников, чьи снимки наберут большее количество голосов, получат сертификат на сумму 1000 рублей в фирменный магазин ЗАО «Ягодное» «Наш сад».

ВАЖНО

Забрать приз можно будет в нашей редакции с 22 до 25 июня с 09.00 до 18.00 по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 107, оф. 211. С собой нужно взять паспорт и маску.

Обменять сертификат можно до 30 июня текущего года в фирменных магазинах «Наш сад» по адресам:

- г. Киров, ул. Попова, д. 22;

- г. Киров, Ленинский район, дер. Югрино (Из Кирова проезд автобусами 116, 175 до остановки «Югрино»).

(Организатор может изменить сроки фотоконкурса по своему усмотрению)

ЗАГРУЗИТЬ ФОТОГРАФИЮ И ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШЕГОСЯ УЧАСТНИКА МОЖНО ЗДЕСЬ