Обещала высокий доход: основательницу кооператива обвинили в хищении денег у 1148 человек

Более тысячи россиян стали жертвами кредитного кооператива с обещаниями высоких процентов. Фото: УМВД России по Кировской области.

Основательница кредитно-потребительского кооператива стала фигуранткой масштабного уголовного дела о хищении более миллиарда рублей. Потерпевшими признаны 1148 жителей Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и Севастополя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДОЛГИЙ-ДОЛГИЙ ОБМАН

По версии следствия, схема действовала более десяти лет. Женщина привлекала деньги граждан в кредитно-потребительский кооператив, обещая вкладчикам высокий доход. Однако взятые на себя обязательства организация в итоге не выполнила.

Следователи считают, что полученные от граждан средства обвиняемая легализовывала через подконтрольные организации и индивидуальных предпринимателей. В частности, деньги якобы направлялись на строительство жилых домов.

- Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 1148 граждан из Кировской и Смоленской областей, Республики Коми и города Севастополя. Общая сумма причиненного ущерба превышает миллиард рублей. Объем материалов уголовного дела составил 211 томов, - сообщила Ирина Волк в социальных сетях.

Известно, что сего в полицию обратились 367 кировчан, пострадавших в результате закрытия кооператива.

РАБОТАЛА БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ

Правоохранители пресекли деятельность фигурантки в 2023 году. Помимо денег вкладчиков, следствие вменяет женщине еще один эпизод.

По данным МВД, обвиняемая получила от индивидуального предпринимателя пять миллионов рублей в качестве займа. Предполагалось, что средства будут инвестированы в развитие бизнеса, однако, по версии следствия, женщина присвоила деньги.

В рамках расследования правоохранители наложили арест на имущество обвиняемой и подконтрольных ей лиц. Его общая стоимость превышает 219 миллионов рублей.

Объем собранных следствием материалов составил 211 томов. Женщине предъявлены обвинения в хищении более миллиарда рублей и легализации денег, полученных преступным путем.

Уголовное дело направлено в прокуратуру Кировской области. Там должны изучить материалы и решить вопрос об утверждении обвинительного заключения, после чего дело может быть передано в суд.