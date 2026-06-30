Жители Кировской области указали властям десятки мест, заросших борщевиком

Огромные заросли, по словам жителей, есть даже в центре Кирово-Чепецка и прямо на въезде в Киров. Фото: Shutterstock.

Борщевик Сосновского - крайне опасный и жизнеспособный сорняк. По некоторым данным, семь лет назад в Кировской области борщевик произрастал на 10 тысячах гектаров земли, а два года назад растение заняло уже в восемь раз большую территорию. И по примерным подсчетам, на борьбу с ним нужно несколько миллиардов рублей. А имеется лишь несколько десятков миллионов рублей.

Борются ли с этими зарослями в нынешнем году? Безусловно, да. Но насколько активна эта работа?

В середине мая власти сообщали, что подрядчики сконцентрировались на борьбе с борщевиком лишь в пяти районах и округах Кировской области, а также на пяти региональных трассах.

Месяц спустя чиновники поделились результатами работы «Вятавтодора»: на тот момент бригады обработали гербицидами под 70 гектаров территории произрастания борщевика вдоль дорог. А нужно как минимум 800 гектаров.

И в соцсетях кировчане ужасаются объемам земли, которую уже успел захватить опасный сорняк.

СРАЗУ ЗА СТЕЛОЙ

«Вчера ехали через Немский округ. Я пришла в ужас: весь район зарос борщевиком! Огромный лес борщевика в Неме и вокруг поселка: деревьев не видно, кругом один только сорняк. Нема годами не борется с этим монстром! Хотя он крайне опасен для детей, они легко могут получить ожог! А он не сразу ощущается, зато потом болит год, как химический ожог. Куда смотрит администрация?», - написала в соцсетях Валентина Ю.

«Кстати, деньги на борьбу с борщевиком выделялись! Об этом писали. А вот как власти их освоили? Вот вопрос. Ведь борщевик растет, как и рос», - подхватила тему Татьяна Р.

«В Орловском округе такая же картина, как в Неме», - поделилась Людмила В.

«Ходила сегодня в лес в Ленинском районе Кирова, и даже там борщевика полно! И неподалеку на улице Украинской растет клен, с которым в этом году объявлена война. Но депутаты ее только объявили, а ничего не делается», - посетовала Валентина С.

«Такая же проблема в Слободском районе, между деревнями Яговкино и Петрино. Глава Ильинского поселения давно в курсе, но не принимает никаких мер. Деньги на борьбу с борщевиком выделяются, но воз и ныне там. Просим принять меры!», - пожаловалась Галина Г.

«Весь Юрьянский район затянут борщевиком, в лес невозможно зайти! В Котельничском районе его тоже много. В самом Кирове, там, где Блюхера соединяется с Социалистической, вдоль ж/д растет борщевик. В районах его уже не победить...», - поделилась Елена Д.

«Сразу после стелы со словом «Киров по Советскому тракту огромное поле борщевика. Чуть дальше, в Пенькове, скосили поле борщевика. Правда, по краям оставили полосу в несколько метров, где ничего не тронуто. Молодцы!», - написала Татьяна Я.

Тревожных сигналов всего под одним постом - масса: Северная набережная в Кирове, проспект Мира в Чепецке, территория у администрации Кирса - люди указывают на все новые точки, где борщевика уже слишком много.

А НА СУББОТНИК?

Есть и другие точки зрения.

«Я, возможно, не совсем правильную вещь скажу... но почему все проблемы упираются в деньги? В советское время для борьбы с борщевиком организовали бы субботник. И выкосили его еще в зародыше. Или в районах уже одни пенсионеры живут и нет здоровых людей?», - поинтересовалась Галина К.

Однако для системной борьбы нужен точно такой же системный подход от правительства, властей на местах и подрядчиков. Иначе вскоре опасный борщевик Сосновского может стать одним из самых распространенных растительных видов на территории всего региона.