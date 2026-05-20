Бороться с борщевиком во всех районах Кирова предложили по единому стандарту

Опасный сорняк разрастается на все новых и новых территориях.

Борщевик Сосновского - крайне опасный и жизнеспособный сорняк. По некоторым данным, семь лет назад в Кировской области борщевик произрастал на 10 тысячах гектаров земли, а два года назад растение заняло уже в восемь раз большую территорию. И по примерным подсчетам, на борьбу с ним нужно несколько миллиардов рублей. А имеется лишь несколько десятков миллионов рублей.

Значит, пора менять подход? Возможно ли это вообще, - видно на примере города Кирова.

Проблему в среду, 20 мая, обсуждали на профильной комиссии городской Думы.

КТО В ЛЕС

Начальник территориального управления по Октябрьскому району города Кирова Сергей Зотин доложил: заключен муниципальный контракт на сумму 970 тысяч рублей. На территории района должны обработать 66 территорий общей площадью около 35 гектаров. Работы будут проводиться в два этапа: сначала - кошение травы (с конца мая по 1 июля), затем - обработка химикатами (до конца месяца).

«Мы ведем оценку состояния прилегающих территорий, чтобы не допустить дальнейшего распространения борщевика. В прошлом году был составлен всего один протокол на физических лиц, чего, к сожалению, недостаточно. Без привлечения собственников к ответственности за зарастание земель эффективность наших мер будет крайне низкой», - подчеркнул Сергей Александрович.

Действительно, опыт показывает: если бороться с борщевиком только на муниципальных землях, а частные и бесхозяйные участки оставлять без внимания, проблема будет возвращаться из года в год. Ведь борщевик обладает мощной корневой системой и способностью к быстрому размножению.

Глава городской администрации Вячеслав Симаков обратил внимание на проблему межрайонного взаимодействия. Особенно остро она стоит на границе со Слободским районом.

«У нас раньше в Первомайском районе площадь зарастания была минимальной - всего несколько десятков квадратных метров борщевика. Но из-за бездействия соседей ситуация ухудшается. Мы будем обращаться в областную прокуратуру», - заявил сити-менеджер.

Начальник управления по Первомайскому району Сергей Решетников сообщил, что их бюджет на эти цели значительно скромнее - всего 71 тысяча рублей. Это позволяет обрабатывать лишь небольшие участки.

«У нас сначала идет химическая обработка, потом кошение», - подчеркнул Сергей Николаевич.

Он также призвал жителей активнее сообщать о новых очагах произрастания борщевика через социальные сети, чтобы оперативно включать эти участки в дальнейшие планы обработки.

Контакт с сорняком в ясную и сухую погоду опасен и может привести к ожогам.

КАКИЕ МЕРЫ (БЕС)ПОЛЕЗНЫ?

Депутат Юрий Шлемензон выступил с критикой порядка работ в Октябрьском районе. По его словам, последовательность действий выбрана неверно:

«Сначала должна идти химическая обработка, затем пауза минимум в 14 дней, и только после этого - кошение. Такой порядок необходимо соблюдать минимум два года подряд. Ученые давно обосновали эту методику. Сейчас же мы просто тратим деньги впустую».

Он также отметил важность проведения химобработки в сухую погоду, чтобы препараты подействовали максимально эффективно. Единый технический регламент для всех районов города, по мнению депутата, позволит повысить результативность борьбы с опасным сорняком.

Депутат Владимир Журавлев поддержал коллегу и добавил, что специалисты местного НИИ растениеводства (Зонального института) уже разработали новый химико-биологический способ борьбы с сорняком. Однако для проведения опытных исследований требуется дополнительное финансирование в размере нескольких миллионов рублей.

«Давайте пригласим ученого на июньскую комиссию. Он просто расскажет всем нам, какие методы борьбы существуют и что реально работает. А на поддержку опытов будем искать 6-7-8 миллионов рублей в городском или областном бюджете», - предложил депутат.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Поля многих районов и округов Кировской области зарастают борщевиком Сосновского.

Региональные дорожные службы уже начали обрабатывать придорожные участки. Подготовка к сезону велась заранее: заключены контракты на химическую обработку, закуплены спецодежда и навесное оборудование. Эксперты объехали территории и, по заверениям областных властей, адаптировали методы борьбы. Однако обработка затронет менее чем тысячу гектаров земли.

«Работы выполняются в два этапа за и комбинируют химическую, механизированную и ручную обработку. Перед началом сезона эксперты фиксируют новые очаги и корректируют методику», - утверждают в дорожном комитете Кировской области.

Работы начались в Кирово-Чепецком, Фаленском, Мурашинском, Котельничском и Омутнинском районах и округах. Обрабатываются полосы отвода нескольких трасс (Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртии, Фаленки - Уни, Омутнинск - Песковка - Кирс).

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В нашу страну борщевик Сосновского попал из-за рубежа и активно распространился в послевоенное время. Тогда сельское хозяйство было в кризисе, а быстрорастущий борщевик стал неплохим вариантом для заготовки силоса.

Однако растение слишком сильно в борьбе за выживание против других культур - в итоге во многих регионах оно разрослось на огромных территориях и сменило многие другие виды растений.

В прошлом году Госдума РФ внесла изменения в профильные законы - штрафы для дачников за зарастание земель борщевиком Сосновского подняли до 50 тысяч рублей.