В Кировской области 10 тысяч гектаров сельхозземель заросли борщевиком

В деревнях знают: если одному растению борщевика (по-научному борщевик Сосновского) дать зацвести и раскинуть семена, то жди беды - зарастет все в округе. Этот сорняк молниеносно захватывает любую площадь: быстрый рост, высокая жизнеспособность и абсолютное «безразличие» к многим средствам борьбы делают его практически неуязвимым.

СЕЛЬХОЗ ГОРЫНЫЧ

Борщевик похож на сказочного дракона, или Гидру (кому что ближе) - срубаешь одно растение, а через месяц вырастает два новых. Для Кировской области, да и для других регионов он стал настоящей чумой. Особенно в сельском хозяйстве.

По самым скромным подсчетам, на территории нашего региона этот сорняк захватил десять тысяч гектаров земель. Это только земли сельхозназначения. Для сравнения: площадь Кирова составляет порядка 16 тысяч гектаров. Вот и думай, что было бы с городом, если бы он на две трети зарос сорняками.

НЕ ПОДСЧИТАТЬ

Ежегодно минсельхоз отправляет в районы письма-памятки. Мол, надо бороться. Но как его истреблять, если масштабы трагедии неизвестны: подсчитаны заросшие площади земель, которые используются (а точнее мало используются) только в сельском хозяйстве. По приблизительным подсчетам, на их очистку от сорняка надо порядка 500 миллионов рублей. А на остальные?

В 2016 году во всех муниципальных образованиях в правила благоустройства внесли изменения: теперь граждане и юрлица должны следить, чтобы на их территориях не росли эти сорняки. Иначе могут привлечь к ответственности.

В 2018 году 11 граждан из Кировской области таки не уследили: на площади 421,7 гектаров у них обнаружили сорняк. То же случилось с двумя организациями. Там, правда, площади поменьше - 156,4 гектаров. Виновных оштрафовали на 400 тысяч рублей, плюс выдали 13 предписаний об устранении нарушений.

В министерстве транспорта тоже отчитались: вдоль дорог обработали химией 236 гектаров борщевика. Среди них трассы, ведущие от Кирова к райцентрам. В планах министерства транспорта в этом году уничтожить 230 гектаров борщевика вдоль дорог.

А вот в самом областном центре за один только прошлый год провели работу по уничтожению на 78 гектарах. Сколько планируют в этом году, неизвестно.

ЧЕМ ОПАСЕН

Борщевик довольно живучий и быстрорастущий сорняк. Опасен он тем, что, захватив какую-то площадь, никак не хочет с нее уходить. И, соответственно, мешает разведению полезных растений.

Все дело в его мощной корневой системе. Некоторые корешки могут скрываться на глубине до двух метров под землей И достать их практически невозможно. Зато через год или два пробиться на поверхность. Бонус распространению дают легкие семена. Если дать им «созреть», то хватит малейшего дуновения ветерка и, как большие одуванчики, они разлетаются по округе.

Для человека борщевик опасен своим ядовитым соком: при взаимодействии с ультрафиолетом (то есть на солнце) опасные вещества (фурокумарины) могут привести к образованию на коже ожогов.

КАК БОРОТЬСЯ

Самый короткий и емкий ответ на этот вопрос: систематически. Из года в год, несколько раз за вегетационный период (время наибольшей активности: середина весны - лето - середина осени) выкашивать, выкапывать, обрабатывать территории, заросшие сорняком.

1. Плодотворной окажется работа, которая началась в апреле-мае. Живучее растение может переносить температуры до -9 градусов, поэтому раньше остальных начинает «просыпаться». В это время нужно выкапывать пробившиеся на поверхность ростки. Копать можно примерно на глубину штыка (20-30 сантиметров).

2. Обработанную территорию не нужно забрасывать. Ее можно засеять каким-либо полезным растением вроде клевера, а то и вовсе посадить картошку. Второе, кстати, лучше, потому что во время окучивания повторно появившиеся ростки будут удаляться.

3. Проводить повторную обработку. Три, а может и четыре раза за лето придется выкашивать или выкапывать сорняки на всей территории.

4. Повторять все пункты из года в год. Если в округе нет других «зараженных» территорий, то лет через пять фито-захватчика можно уничтожить.

Есть еще и химический способ уничтожения. Растения опрыскивают гербицидами на основе глифосат-кислоты. Активное вещество должно проникать до самой корневой системы и блокировать рост и развитие растения, приводя к загниванию. Но с ними нужно быть осторожными. Борщевик - растение медоносное, поэтому стоит задуматься о пчелах, которые вместе с нектаром могут получить дозу яда. В связи с этим опрыскивать растение нужно ранним утром или поздним вечером.

Кстати, наиболее опасны взрослые растения. В них концентрация фурокумаринов наибольшее. Из-за этого риск получить ожог повышается. При работе с сорняком нужно защищать кожу и глаза: надевать одежду с длинными рукавами из плотных материалов, резиновые длинные перчатки, очки и даже марлевые повязки (опасные вещества не попали в дыхательные пути).

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОЖОГОМ

1. Сок растения может попасть на открытые участки кожи. Не факт, что сразу возникнет ожог. Поэтому нужно действовать на опережение. Кожу стоит промыть проточной водой и на несколько суток скрыть ее под тканью от прямых солнечных лучей.

2. Если вы все же обожглись, то нужно обработать пораженный участок антисептиком, а также наложить стерильную повязку. После чего стоит обратиться в медпункт за квалифицированной помощью. Если площадь ожога большая, необходимо вызывать «скорую».

СПРАВКА «КП»

Борщевик попал в Россию (СССР) из Северной Америки как кормовое растение. После изнурительно войны сельское хозяйство нужно было восстанавливать. А борщевик за счет своей живучести и неприхотливости был идеальным материалом для заготовки силоса. Его начали активно культивировать в разных регионах страны, за счет чего полезное растение стало сорняком и теперь никак не поддается борьбе.