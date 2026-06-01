В среду, 3 июня, стартует традиционный Великорецкий крестный ход.

Теперь же делимся списком дорожных ограничений: какие участки улиц будут перекрывать в 3 июня.

ГДЕ В КИРОВЕ ЗАПРЕТЯТ СТОЯНКУ И ОСТАНОВКУ МАШИН 3 ИЮНЯ 2026

С 19 часов вторника, 2 июня, до окончания шествия паломников в среду, 3 июня:

- по ул. Альберта Лиханова (от Лесной до Ленина);

- по ул. Успенской (от Молодой Гвардии до Альберта Лиханова);

- по ул. Казанской (от Герцена до Альберта Лиханова);

- по ул. Герцена (от Ленина до Казанской);

- по yл. Ленина (от Молодой Гвардии до Профсоюзной);

- по ул. Профсоюзной (от Ленина и далее по мосту через реку Вятку до Слободского тракта);

- по Слободскому тракту (от улицы Профсоюзной до Проезжей);

- по ул. Проезжей (от Павла Корчагина до Талицы (поворота на Порошино);

- на Спасской площади.

С 6 часов среды, 3 июня, до окончания шествия паломников:

- по ул. Павла Корчагина (от Проезжей до Баумана);

- по ул. Баумана (от Павла Корчагина до Семашко);

- по ул. Семашко (от Баумана до Искры);

- по ул. Искры (от Семашко до границы города Кирова).

К слову, остановку и стоянку автомобилей в указанное время запретят и на проезжих частях, и на парковках вдоль перечисленных улиц.

ГДЕ 3 ИЮНЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРОЮТ ПРОЕЗД В КИРОВЕ

С полуночи до окончания шествия паломников:

- по ул. Альберта Лиханова (от Лесной до Ленина);

- по ул. Успенской (от Орловской до Альберта Лиханова);

- по ул. Казанской (от Московской до Орловской);

- по ул. Герцена (от Ленина до Казанской).

С 9 часов до окончания шествия паломников:

- по ул. Ленина (от Воровского до Профсоюзной);

- по ул. Профсоюзной (от Ленина, по мосту через реку Вятку до Слободского тракта);

- по Слободскому тракту (от ул. Профсоюзной до Проезжей);

- по ул. Проезжей (от Павла Корчагина до Талицы (поворота на Порошино);

- по ул. Павла Корчагина (от Проезжей до Баумана);

- по ул. Баумана (от Павла Корчагина до Семашко);

- по ул. Семашко (от Баумана до Искры);

- по ул. Искры (от Семашко до границы города Кирова).

КСТАТИ

Движение по некоторым участкам дорожной сети полностью перекроют еще за день до даты начала Великоречкого крестного хода.

Так, с 17 часов вторника, 2 июня, нельзя будет проехать по ул. Альберта Лиханова (от Лесной до Казанской), ул. Успенской (от Орловской до Альберта Лиханова).

Известно также, что на всем пути паломников в черте Кирова должны провести акарицидную обработку для защиты от клещей.