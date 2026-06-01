В среду, 3 июня, стартует традиционный Великорецкий крестный ход. Его расписанием КП-Киров делилась здесь. Редакция также публиковала подборку полезных советов для паломников.
Теперь же делимся списком дорожных ограничений: какие участки улиц будут перекрывать в 3 июня.
ГДЕ В КИРОВЕ ЗАПРЕТЯТ СТОЯНКУ И ОСТАНОВКУ МАШИН 3 ИЮНЯ 2026
С 19 часов вторника, 2 июня, до окончания шествия паломников в среду, 3 июня:
- по ул. Альберта Лиханова (от Лесной до Ленина);
- по ул. Успенской (от Молодой Гвардии до Альберта Лиханова);
- по ул. Казанской (от Герцена до Альберта Лиханова);
- по ул. Герцена (от Ленина до Казанской);
- по yл. Ленина (от Молодой Гвардии до Профсоюзной);
- по ул. Профсоюзной (от Ленина и далее по мосту через реку Вятку до Слободского тракта);
- по Слободскому тракту (от улицы Профсоюзной до Проезжей);
- по ул. Проезжей (от Павла Корчагина до Талицы (поворота на Порошино);
- на Спасской площади.
С 6 часов среды, 3 июня, до окончания шествия паломников:
- по ул. Павла Корчагина (от Проезжей до Баумана);
- по ул. Баумана (от Павла Корчагина до Семашко);
- по ул. Семашко (от Баумана до Искры);
- по ул. Искры (от Семашко до границы города Кирова).
К слову, остановку и стоянку автомобилей в указанное время запретят и на проезжих частях, и на парковках вдоль перечисленных улиц.
ГДЕ 3 ИЮНЯ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕКРОЮТ ПРОЕЗД В КИРОВЕ
С полуночи до окончания шествия паломников:
- по ул. Альберта Лиханова (от Лесной до Ленина);
- по ул. Успенской (от Орловской до Альберта Лиханова);
- по ул. Казанской (от Московской до Орловской);
- по ул. Герцена (от Ленина до Казанской).
С 9 часов до окончания шествия паломников:
- по ул. Ленина (от Воровского до Профсоюзной);
- по ул. Профсоюзной (от Ленина, по мосту через реку Вятку до Слободского тракта);
- по Слободскому тракту (от ул. Профсоюзной до Проезжей);
- по ул. Проезжей (от Павла Корчагина до Талицы (поворота на Порошино);
- по ул. Павла Корчагина (от Проезжей до Баумана);
- по ул. Баумана (от Павла Корчагина до Семашко);
- по ул. Семашко (от Баумана до Искры);
- по ул. Искры (от Семашко до границы города Кирова).
КСТАТИ
Движение по некоторым участкам дорожной сети полностью перекроют еще за день до даты начала Великоречкого крестного хода.
Так, с 17 часов вторника, 2 июня, нельзя будет проехать по ул. Альберта Лиханова (от Лесной до Казанской), ул. Успенской (от Орловской до Альберта Лиханова).
Известно также, что на всем пути паломников в черте Кирова должны провести акарицидную обработку для защиты от клещей.