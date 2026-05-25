Советы паломникам: Великорецкий крестный ход-2026

В среду 3 июня традиционный Великорецкий крестный ход отправится в путь. Завершится шествие в понедельник 8 июня. За это время паломники пройдут 150 километров. К такой неблизкой дороге нужно подготовиться заранее. Как одеться в крестный ход и что взять с собой, расскажет «Комсомолка».

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА

В первую очередь позаботьтесь о том, в чем понесете свои вещи. Для шествия лучше всего подойдет рюкзак с твердой спинкой и широкими лямками. Хорошо, если у него будут ремень через пояс и большие боковые карманы с замками. Сумки будут менее удобны.

Берите с собой в путь только самые необходимые предметы:

- туристический коврик;

- две пары обуви. Лучше всего подойдут кроссовки, кожаные ботинки, или сандалии с пятками, а сланцы могут слететь или завязнуть в грязи;

- запас носков. В том числе возьмите пару шерстяных;

- плащ либо крупный кусок парниковой (полиэтиленовой) пленки для укрытия от осадков во время привалов;

- свободную, не сковывающую движения одежду. Мужчинам - брюки и подштанники, женщинам - дополнительную верхнюю юбку;

- курточку на пуговицах или молнии;

- теплую кофту и шапку;

- кепку с козырьком или широкополую шляпу, чтобы не напечь голову, и солнечные очки;

- теплый спальный мешок, который выдерживает температуры вплоть до 0 градусов;

- фляжку либо полуторалитровую пластиковую бутылку с водой;

- нож, ложку и небьющиеся чашку и котелок;

- мыло, зубную пасту и щетку;

- наличные деньги.

Не лишними будут туалетная бумага и влажные салфетки, небольшая аптечка для оказания первой помощи (йод или перекись водорода, бинт, пластырь и обезболивающие), маленькие ножницы, средства защиты от насекомых, крем от загара и зарядные устройства. Также берите палатку, если сможете ее унести.

Чтобы оценить вес своей поклажи, возьмите рюкзак со всеми вещами в одну руку. Если он сразу тянет вниз, то что-нибудь все же стоит выложить.

СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Некоторые несложные действия смогут сильно облегчить предстоящий путь:

- чтобы ничего не промокло, разложите вещи по отдельным полиэтиленовым пакетам. Даже самый современный и надежный рюкзак может пропустить влагу от дождя или росы;

- чтобы ноги не так быстро стерлись, чаще меняйте носки. Проблемные места можно заранее заклеить пластырем;

- ни в коем случае не надевайте новую неношеную обувь. Из-за нее вы можете получить травмы;

- не берите обувь с тонкой и жесткой подошвой. От нее появятся мозоли;

- чтобы не замочить обувь и одежду, вместо сапог возьмите бахилы или пакеты. Они не займут много места, но спасут вас от сырости;

- не забывайте про защиту от клещей. Репелленты можете нанести и на одежду, и на кожу, а акарициды - только на одежду.