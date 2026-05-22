Великорецкий крестный ход-2026: маршрут и расписание по дням

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
С 3 по 8 июня в Кировской области состоится традиционный Великорецкий крестный ход. История этого молитвенного шествия насчитывает уже более 600 лет. В 2026 году вместе с Великорецкой иконой Николая Чудотворца паломники пройдут 150 километров. О том, какие мероприятия ждут участников шествия, расскажет «Комсомолка».
3 ИЮНЯ, СРЕДА
07.00 - Божественная литургия в Свято-Успенском соборе Трифонова монастыря в Кирове;
09.00 - молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря;
10.00 - начало крестного хода из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря;
11.30 - встреча крестного хода в Троицкой церкви в Кирове;
14.00 - выход крестного хода из Троицкой церкви;
18.30 - встреча крестного хода в селе Бобино. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.
4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
03.00 - выход крестного хода из Бобино;
09.00 - встреча крестного хода в селе Загарье. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу;
11.00 - выход крестного хода из Загарья;
19.00 - встреча крестного хода в селе Монастырское. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.
5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА
03.00 - выход крестного хода из Монастырского;
08.00 - прибытие крестного хода в село Горохово. Божественная литургия;
11.00 - выход крестного хода из Горохово;
16.30 - 17.00 - отправление автобусов от Свято-Серафимовского собора города Кирова в село Великорецкое;
16.00 - встреча крестного хода в Великорецком Подворье. Молебен святителю Николаю Чудотворцу;
16.30 - всенощное бдение на берегу реки Великой. Исповедь;
16.30 - всенощное бдение в Никольском храме. Исповедь;
16.30 - всенощное бдение в Преображенском храме. Исповедь;
18.00 - 21.00 - отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров.
6 ИЮНЯ, СУББОТА
00.00 - ранняя Божественная литургия в Преображенском храме. Исповедь;
01.00 - ранняя Божественная литургия в Никольском храме. Исповедь;
03.00 - ранняя Божественная литургия в Преображенском храме. Исповедь;
04.00 - ранняя Божественная литургия в Никольском храме. Исповедь;
06.00 - средняя Божественная литургия на берегу реки Великой. Исповедь;
06.00 - 08.00 - отправление автобусов с паломниками от Свято-Серафимовского собора города Кирова в село Великорецкое;
10.00 - поздняя Божественная литургия на берегу реки Великой. Исповедь;
12.30 - крестный ход на источник. Освящение воды на источнике и на реке Великой;
13.00 - перенесение иконы от берега реки Великой на площадку перед Никольским храмом;
13.30 - 18.00 - молебны с акафистом перед Великорецким образом святителя Николая Чудотворца в Никольском храме;
17.00 - всенощное бдение в Преображенском храме;
09.00 - 19.00 - отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров.
7 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
01.00 - молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу в Никольском храме Великорецкого Подворья;
02.00 - выход крестного хода из Великорецкого;
13.00 - встреча крестного хода в селе Медяны. Канон Великорецкой иконе святителя Николая;
15.00 - выход крестного хода из Медян;
17.00 - встреча крестного хода в поселке Мурыгино. Молебен с акафистом в Крестовоздвиженском храме.
8 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
02.00 - выход крестного хода из Мурыгино;
03.30 - встреча крестного хода в поселке Гирсово. Молебен святителю Николаю Чудотворцу;
04.30 - выход крестного хода из Гирсово;
12.30 - встреча крестного хода в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (г. Киров, Луганская, 5а). Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, водосвятие;
14.00 - выход крестного хода;
16.00 - встреча крестного хода в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова мужского монастыря в Кирове. Молебен с акафистом святителю Николаю;
18.00 - окончание крестного хода.