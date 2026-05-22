Великорецкий крестный ход-2026: маршрут и расписание по дням

С 3 по 8 июня в Кировской области состоится традиционный Великорецкий крестный ход. История этого молитвенного шествия насчитывает уже более 600 лет. В 2026 году вместе с Великорецкой иконой Николая Чудотворца паломники пройдут 150 километров. О том, какие мероприятия ждут участников шествия, расскажет «Комсомолка».

3 ИЮНЯ, СРЕДА

07.00 - Божественная литургия в Свято-Успенском соборе Трифонова монастыря в Кирове;

09.00 - молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу на соборной площади Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря;

10.00 - начало крестного хода из Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря;

11.30 - встреча крестного хода в Троицкой церкви в Кирове;

14.00 - выход крестного хода из Троицкой церкви;

18.30 - встреча крестного хода в селе Бобино. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу.

4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

03.00 - выход крестного хода из Бобино;

09.00 - встреча крестного хода в селе Загарье. Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу;

11.00 - выход крестного хода из Загарья;

19.00 - встреча крестного хода в селе Монастырское. Молебен святителю Николаю Чудотворцу.

5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

03.00 - выход крестного хода из Монастырского;

08.00 - прибытие крестного хода в село Горохово. Божественная литургия;

11.00 - выход крестного хода из Горохово;

16.30 - 17.00 - отправление автобусов от Свято-Серафимовского собора города Кирова в село Великорецкое;

16.00 - встреча крестного хода в Великорецком Подворье. Молебен святителю Николаю Чудотворцу;

16.30 - всенощное бдение на берегу реки Великой. Исповедь;

16.30 - всенощное бдение в Никольском храме. Исповедь;

16.30 - всенощное бдение в Преображенском храме. Исповедь;

18.00 - 21.00 - отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров.

6 ИЮНЯ, СУББОТА

00.00 - ранняя Божественная литургия в Преображенском храме. Исповедь;

01.00 - ранняя Божественная литургия в Никольском храме. Исповедь;

03.00 - ранняя Божественная литургия в Преображенском храме. Исповедь;

04.00 - ранняя Божественная литургия в Никольском храме. Исповедь;

06.00 - средняя Божественная литургия на берегу реки Великой. Исповедь;

06.00 - 08.00 - отправление автобусов с паломниками от Свято-Серафимовского собора города Кирова в село Великорецкое;

10.00 - поздняя Божественная литургия на берегу реки Великой. Исповедь;

12.30 - крестный ход на источник. Освящение воды на источнике и на реке Великой;

13.00 - перенесение иконы от берега реки Великой на площадку перед Никольским храмом;

13.30 - 18.00 - молебны с акафистом перед Великорецким образом святителя Николая Чудотворца в Никольском храме;

17.00 - всенощное бдение в Преображенском храме;

09.00 - 19.00 - отправление автобусов с паломниками из Великорецкого в Киров.

7 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

01.00 - молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу в Никольском храме Великорецкого Подворья;

02.00 - выход крестного хода из Великорецкого;

13.00 - встреча крестного хода в селе Медяны. Канон Великорецкой иконе святителя Николая;

15.00 - выход крестного хода из Медян;

17.00 - встреча крестного хода в поселке Мурыгино. Молебен с акафистом в Крестовоздвиженском храме.

8 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

02.00 - выход крестного хода из Мурыгино;

03.30 - встреча крестного хода в поселке Гирсово. Молебен святителю Николаю Чудотворцу;

04.30 - выход крестного хода из Гирсово;

12.30 - встреча крестного хода в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (г. Киров, Луганская, 5а). Молебен с акафистом святителю Николаю Чудотворцу, водосвятие;

14.00 - выход крестного хода;

16.00 - встреча крестного хода в Свято-Успенском кафедральном соборе Трифонова мужского монастыря в Кирове. Молебен с акафистом святителю Николаю;

18.00 - окончание крестного хода.