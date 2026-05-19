87 миллионов рублей ущерба и уголовные дела: как в Кирове достраивают школы

Возведение нескольких объектов затянулось на долгие годы, но власти не могут найти устойчивого решения проблемы. Фото: киров.рф

На очередном заседании профильной комиссии городской Думы города Кирова была поднята одна из самых острых тем последних лет - строительство новых школ. Возведение трех объектов затянулось настолько, что горожане устали писать жалобы и задавать вопросы.

В некоторых микрорайонах из-за прироста жителей мест в образовательных учреждениях не хватает. А подрядчики, взявшиеся решить проблему, лишь создали дополнительные проблемы властям.

С докладом перед депутатами выступил начальник управления строительства и инженерной инфраструктуры администрации Кирова Сергей Вадимович Трибисов.

ДОЛГОСТРОИ И УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА

Школа в микрорайоне Долгушино

Первым пунктом обсуждения стала школа на 1100 мест с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОКом) в Долгушине. Этот проект тянется с 2021 года. Контракт заключали на сумму 900 миллионов рублей, из которых подрядчику (компании «Монолит») был выплачен аванс в размере 49%.

Однако, несмотря на внушительное финансирование, готовность объекта на сегодня составляет всего 41%. Оказывается, подрядчик не загрузил сметную часть проектной документации в государственную экспертизу. Без этого этапа стоимость строительства не может быть определена, а значит, принять и оплатить уже выполненные работы невозможно. 14 мая 2026 года прошло экстренное совещание по судьбе школы, где директору компании «Монолит» было рекомендовано срочно направить необходимые документы в Управление капитального строительства (УКС).

Подрядчик «Монолит» однажды уже допустил обрушение части конструкций на площадке в Долгушине. Фото: киров.рф

Школа на улице Торфяной

История со школой на улице Торфяной (также с бассейном и ФОКом) приняла еще более жесткий оборот. 5 марта 2026 года заказчик принял решение о расторжении контракта с подрядчиком («Дельта-Строй»). Решение вступило в законную силу.

Основания для такого шага были вескими: подрядчик не отработал аванс и не вернул средства, что привело к срыву сроков. По примерным подсчетам, сейчас не хватает еще 575 миллионов рублей. По оценке администрации, муниципальному образованию «Город Киров» был причинен ущерб в размере 87 миллионов рублей.

УКС подал заявление в Следственный комитет для проведения проверки по статьям 141, 144, 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Параллельно был подан иск в арбитражный суд о взыскании суммы неотработанного аванса, неустойки и освобождении участка.

Хотя иск был возвращён из-за процедурной спешки, уголовное дело уже возбуждено. В настоящее время объект готовятся взять под охрану, а в ближайшее время планируют объявить конкурс на достройку школы.

Школа-гигант на 1500 мест

Третий объект - школу в Зубаревском лесу на 1500 мест с бассейном и ФОКом - также строит компания «Монолит» по контракту от 2021 года. Стоимость проекта составляет 1 миллиард 853 миллиона рублей. Здесь ситуация выглядит более оптимистично: работы ведутся, хотя темпы «хотелось бы увеличить».

По словам Трибисова, сейчас на объекте трудится более 100 сотрудников. Завершение работ в учебном корпусе запланировано на 20 июня текущего года, а ФОКа - на июль. Несмотря на сдержанный оптимизм докладчика, он выразил мнение, что объект будет сдан только к концу календарного года.

А ЦЕННИК РАСТЕТ

Первым взял слово депутат Денис Ерохин, уточнив по школе в Долгушино: требуется ли сейчас новая экспертиза для возобновления работ?

Глава администрации Вячеслав Симаков ответил уклончиво, переложив ответственность на подрядчика: «Это должен делать застройщик». Он заверил, что сначала необходимо завершить школу в Зубаревском лесу, после чего все силы будут брошены на Долгушино. По словам чиновника, в ближайшие дни застройщик должен зайти с проектом в госэкспертизу.

Относительно школы в Долгушине оптимизма у Вячеслава Николаевича не наблюдается: «Пока ни одна организация не берется за этот объект. Еще пять лет ожидать не будем. Либо две-три недели - и они начинают, либо меняем принцип работы».

В ответ на уточняющий вопрос о стоимости Трибисов заявил, что ориентировочная цена школы в Долгушино на сегодняшний день может составить от 1,5 миллиарда рублей, что почти вдвое превышает первоначальную смету.

СИМАКОВА В ЧЕМ-ТО ПОДОЗРЕВАЮТ?

Депутат Владимира Журавлева и вовсе обвинил администрацию в бездействии и некомпетентности:

«Тут вина застройщика очевидна. Если стоимость возрастает больше чем на 50%, возбуждается уголовное дело... Мы весной 2022 года выступали и доносили до нового губернатора: надо разрывать контракт с этим некомпетентным застройщиком! Все об этом знали».

Журавлев обратился лично к главе администрации Симакову с резким вопросом:

«Вячеслав Николаевич, или вы в доле с ними, вас как-то подкупают, или что? Хотя бы надо себя уважать... Добейтесь возбуждения уголовных дел, давайте действовать!»

Коротко обсудили и другие объекты. Так, по школе на Торфяной Симаков сообщил более конкретную информацию: «Мы нашли организацию, внесли изменения, в ближайшее время объявляем конкурс. Будет несколько участников, причем местных».