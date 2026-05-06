Стало известно, как поедут кировские автобусы в День Победы

Ограничения на дорогах будут действовать и утром, и вечером. Поэтому многие автобусы поедут несколько иными путями. Фото: администрация Кирова

Уже в ближайшие выходные Киров присоединится к масштабному празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В городе запланировано немало памятных акций и праздничных мероприятий, а для некоторых из них потребуется перекрытие дорог. Из-за этого изменится маршрут множества троллейбусов и автобусов.

Деталями делится «Комсомолка».

КАК ИЗМЕНЯТ МАРШРУТЫ ТРАНСПОРТА В КИРОВЕ 9 МАЯ С 5.00 ДО 15.00 ЧАСОВ

- № 1 - с площади Лепсе по Октябрьскому проспекту, ул. Воровского и Ленина, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 2 - с ул. Дзержинского по Октябрьскому проспекту и Воровского, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 3 - с ул. Комсомольской по Владимирской, Воровского, Октябрьскому проспекту, Профсоюзной, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 5 - с ул. Комсомольской по Владимирской, Воровского, Октябрьскому проспекту, Профсоюзной, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 10 - с ул. Милицейской по Владимирской, Воровского, Октябрьскому проспекту, далее стандартным маршрутом;

- № 14 - с ул. Воровского по Октябрьскому проспекту и Профсоюзной, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 21 - с ул. Воровского по Октябрьскому проспекту и Профсоюзной, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 23 - с ул. Лепсе по Октябрьскому проспекту, Воровского и Владимирской, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 39 - с ул. Профсоюзной по Октябрьскому проспекту и Воровского, далее стандартным маршрутом;

- № 46 - с ул. Дзержинского по Октябрьскому проспекту, Воровского и Владимирской, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 47 - с ул. Ленина по Воровского и Октябрьскому проспекту, далее - стандартным маршрутом;

- № 51 - с ул. Воровского по Октябрьскому проспекту, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 67 - с ул. Воровского по Октябрьскому проспекту и Профсоюзной, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 84 - с ул. Воровского по Октябрьскому проспекту и Профсоюзной, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме; в другом направлении - с ул. Профсоюзной по Октябрьскому проспекту и Воровского, далее стандартным маршрутом;

- № 90 - с Октябрьского проспекта по ул. Воровского и Владимирской, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 117 - с ул. Горького по Комсомольской, Владимирской, Воровского, Октябрьскому проспекту и Профсоюзной, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- троллейбус № 8 - с остановки на ул. Московской по Октябрьскому проспекту и Воровского, далее стандартным маршрутом; также с той же остановки по ул. Воровского - на Октябрьский проспект, с разворотом на ул. Красноармейской, вновь через Октябрьский проспект и ул. Московскую, далее - стандартным маршрутом.

В указанное время не будут работать троллейбусы маршрутов № 1 и № 4.

КАК ИЗМЕНЯТ МАРШРУТЫ ТРАНСПОРТА В КИРОВЕ 9 МАЯ С 6.00 ДО 12.00 ЧАСОВ И С 18.00 ДО 23.00 ЧАСОВ

- № 46 - с ул. Советской по Парковой до остановки «Улица Кирова», обратно - по такой же схеме;

- № 55 - с ул. Советской по Парковой до остановки «Улица Кирова», обратно - по такой же схеме.

КАК ИЗМЕНЯТ МАРШРУТЫ ТРАНСПОРТА В КИРОВЕ 9 МАЯ С 6.00 ДО 22.00 ЧАСОВ

- № 9 - с ул. Мельничной по Комсомольской, Владимирской, Воровского и Октябрьскому проспекту, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 12 - с ул. Мельничной по Комсомольской, Владимирской и Воровского, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 53 - с ул. Комсомольской по Владимирской, Воровского и Октябрьскому проспекту, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 54 - с ул. Ленина по Милицейской, Владимирской, Воровского и Октябрьскому проспекту, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 61 - с ул. Комсомольской по Владимирской, Воровского и Октябрьскому проспекту, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- № 104, № 136, № 146 - с ул. Горького по Воровского и Октябрьскому проспекту, далее стандартным маршрутом, обратно - с Московской по Горького;

- № 117 - с ул. Горького по Комсомольской, Владимирской, Воровского, Октябрьскому проспекту и Профсоюзной, далее стандартным маршрутом, обратно - по такой же схеме;

- троллейбус № 3 - с остановки «Площадь ХХ партсъезда» по Октябрьскому проспекту до Красноармейской, обратно по Октябрьскому проспекту стандартным маршрутом.

*по материалам ЦДС