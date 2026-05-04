Парад Победы в Кирове-2026: какие улицы и парковки перекроют 9 мая

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Традиционно 9 мая по всей стране проходят Парады Победы. Граждане выходят на улицы, чтобы почтить память погибших солдат, тружеников тыла и блокадников. О том, какие улицы перекроют в Кирове в День Победы в 2026 году, расскажет «Комсомолка».
ЗАПРЕТЯТ ОСТАНОВКУ И СТОЯНКУ
С 19.00 8 мая до 15.00 9 мая:
- по четной стороне улицы Владимирской на участке от Преображенской до Спасской;
- по улице Московской на участке от Владимирской до Набережной Грина;
- по улице Никитской на участке от Преображенской до Спасской;
- по улице Казанской на участке от Пятницкой до Герцена;
- по улице Свободы на участке от Преображенской до Герцена;
- по улице Ленина на участке от Преображенской до Герцена.
С 19.00 8 мая до 17.00 9 мая:
- по улице МОПРа на участке от Казанской до Набережной Грина;
- по улице Труда на участке от Казанской до Набережной Грина;
- по улице Набережная Грина на участке от Труда до МОПРа.
С 19.00 8 мая до 21.00 9 мая:
- по улице Защитников Отечества на участке от Преображенской до Спасской;
- по улице Московской на участке от Всесвятской до Владимирской;
- по нечетной стороне улицы Владимирской на участке от Преображенской до Спасской;
- в проезде на Театральную площадь у дома 63 на улице Владимирской.
С 19.00 8 мая до 22.00 9 мая:
- по Динамовскому проезду и Пионерскому переулку;
- по Октябрьскому проспекту на участке от Красноармейской до Милицейской;
- по улице Пролетарской на участке от улицы Свободы до Октябрьского проспекта.
С 06.00 до 10.00 9 мая - на участке от дома 45 до дома 47 по улице Октябрьской в мкр. Лянгасово.
С 06.00 до 12.00 и с 18.00 до 23.00 9 мая - по улице Ленина и по улице Парковой на участке от Коммунистической до Рухлядьева в Нововятском районе.
С 06.00 до 14.00 9 мая - на парковке перед памятником Маршалу Коневу на площади Маршала Конева и прилегающему участку улицы Воровского.
С 15.00 до 22.00 9 мая - по улице Московской на участке от Казанской до Набережной Грина.
ПЕРЕКРОЮТ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА
С 00.00 до 15.00 9 мая:
- по улице Владимирской на участке от Преображенской до Спасской;
- по улице Московской на участке от Владимирской до Набережной Грина;
- по улице Никитской на участке от Преображенской до Спасской;
- по улице Свободы на участке от Преображенской до Герцена;
- по улице Казанской на участке от Пятницкой до Герцена;
- по улице Ленина на участке от Преображенской до Герцена.
С 00.00 до 21.00 9 мая:
- по улице Защитников Отечества на участке от Преображенской до Спасской;
- по улице Московской на участке от Всесвятской до Защитников Отечества;
- в проезде на Театральную площадь у дома 63 на улице Владимирской.
С 06.00 до 12.00 и с 18.00 до 23.00 9 мая - по улице Ленина и по улице Парковой на участке от Коммунистической до Рухлядьева в Нововятском районе.
С 06.00 до 14.00 9 мая - на парковке перед памятником Маршалу Коневу на площади Маршала Конева и прилегающему участку улицы Воровского.
С 06.00 до 17.00 9 мая:
- по улице МОПРа на участке от Казанской до Набережной Грина;
- по улице Tpyда на участке от Казанской до Набережной Грина;
- по улице Набережная Грина на участке от Труда до МОПРа.
С 06.00 до 22.00 9 мая:
- по Октябрьскому проспекту на участке от Красноармейской до Милицейской;
- по улице Пролетарской на участке от улицы Свободы до Октябрьского проспекта.
С 08.00 до 10.00 9 мая - на участке от дома 45 до дома 47 по улице Октябрьской в мкр. Лянгасово.
С 15.00 до 22.00 9 мая - по улице Московской на участке от Казанской до Набережной Грина.