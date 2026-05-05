День Победы в Кирове-2026: афиша праздничных мероприятий на 9 мая

Для жителей и гостей города организуют концерты и митинги. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Совсем скоро страна встретит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В этот знаменательный день кировчан ждет множество праздничных мероприятий. Где и как отметить День Победы 9 мая 2026 года в Кирове, расскажет «Комсомолка».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

- 10.00 - 11.00 - торжественное прохождение войск Кировского гарнизона;

- 14.00 - 17.00 - театрализованное представление «Бал Победы»;

- 17.00 - 19.00 - концертная программа «Свет победного мая»;

- 19.00 - общероссийская минута молчания;

- 19.00 - 20.00 - концерт вокального проекта «Россо» (г. Пермь).

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

- 12.00 - 14.00 - концертная программа детских театральных студий города Кирова «Родина любимая моя». Площадка у шахматного домика;

- 12.00 - 17.00 - концертная программа детских творческих коллективов «Во имя жизни на Земле»;

- 12.00 - 17.00 - выставка работ учащихся детских школ искусств «Дарим людям красоту». Площадка у памятника Петру и Февронии.

ПЛОЩАДЬ МАРШАЛА КОНЕВА

- 08.00 - 08.20 - митинг «Помнить, чтобы жить»;

- 12.00 - парад автомобилей военного и послевоенного времени. Сбор на площадке у памятника Маршалу Коневу, проезд по улицам города.

ПАРК ПОБЕДЫ

- 08.00 - 09.00 - торжественный митинг. Верхняя площадка;

- 12.00 - 14.00 - концертная программа «Салют Победы».

НАБЕРЕЖНАЯ ГРИНА

- 09.00 - 16.00 - фестиваль предприятий общественного питания. В районе веерной лестницы;

- 18.00 - 20.00 - концерт авторской песни «Споемте, друзья!». Площадка у мемориального комплекса «Вечный огонь».

СПАССКАЯ

- 10.00 - 20.00 - ярмарка, мастер-классы. От улицы Никитской до улицы Ленина;

- 10.00 - 20.00 - концертные программы от коллективов города Кирова и районов Кировской области. Площадка перед «Центром развития туризма Кировской области» (ул. Спасская, д. 41а).

ПАРК ИМЕНИ КИРОВА

- 12.00 - 16.00 - праздничная программа «Тропами Победы»;

- 20.30 - 21.00 - светомузыкальный парад фонтанов, посвященный Дню Победы.

ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ

- 10.00 - 11.00 - театрализованный митинг «Эхо войны и салюты Победы». Площадь Победы, Нововятский район (ул. Ленина, 14);

- 10.00 - 11.00 - праздничные звоны. (п. Дороничи, ул. Павла Садакова, 17);

- 10.00 - 17.30 - выставка «Животные в годы Великой Отечественной войны». Кировский городской зоологический музей (ул. Ленина 160);

- 11.00 - 13.00 - шествие колонны и возложение цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь». Шествие колонны «Бессмертный полк». Улица Московская;

- 11.00 - 18.00 - интерактивная площадка «Поклонимся великим тем годам». Спасская площадь, угол улицы Московской и Динамовского проезда;

- 13.00 - 15.00 - праздничный концерт «Вехи памяти и славы». Парк им. Ю.А. Гагарина;

- 14.00 - выставка ретроавтомобилей. Переулок Пионерский;

- 15.00 - 17.00 - концерт «Живая Память». Музыкальный сквер им. Казенина;

- 16.00 - 19.00 - праздничная программа «В единстве народа - Победа!». Кочуровский парк.