Нового павильона Октябрьского рынка не будет. Но будут ярмарка и ФОК?

Именно таким рисовали новый павильон. Увы, не судьба. Фото: администрация Кирова

Октябрьский рынок в привычном кировчанам виде существовать уже не будет.

Это было понятно и в предыдущие годы по тому, как мало было новостей об объекте. А конкретика стала известна на комиссии по имуществу и земельным отношениям Кировской городской Думы.

«Комсомолка» - с подробностями.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Изменения анонсировали еще несколько лет назад. А к октябрю 2020 года старый павильон уже демонтировали.

Новый павильон - двухэтажный - собирались отстроить сравнительно быстро. Власти утверждали, что на все про все (работы должны были начать в конце 2021 года) уйдет 15 месяцев.

Странности, впрочем, начались еще летом 2021-го: никто не мог сказать, как дорого обойдется строительство. Со спонсированием работ тоже были вопросы: планировали (вроде) использовать деньги самого АО «Центральный рынок», но при этом брать кредиты.

40 ЛЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ

Но до сих пор - до осени 2023 года - дело с мертвой точки не сдвинулось.

А на думской комиссии и вовсе объявили: павильона не будет! Три года спустя его постройку все же признали нецелесообразной (слишком дорогой). Таков вердикт совета директоров АО.

- Этот процесс мы приостановили, - рассказал сити-менеджер Симаков. - Потому что действительно считаем нецелесообразным брать кредиты и 40 лет рассчитываться за построенный ТЦ.

Один из реально обсуждаемых вариантов - строительство здесь физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа). Еще останется место под торговые точки местных сельхозпроизводителей, в том числе садоводов.

- Рассматриваем вариант разделения на два участка, - уточнил Вячеслав Николаевич. - Первый оставляем именно под рынок, на втором есть возможность размещения образовательных, культурных, спортивных объектов.

Симаков сразу оговорился: полноценная школа здесь появиться не может. ДК - тоже не вариант. ФОК - вариант. Депутатская группа, по словам депутата Журавлева, с такой идеей согласилась.

УЧАСТОК ВЕРНУТ КАЗНЕ?

Долго спорили, как именно распорядиться этим небольшим участком.

Журавлев плюсом интересовался, можно ли построить музыкальную и художественную школу.

Депутат Березин назвал ФОК «хорошей историей», но также предложил дополнить ее улично-парковой инфраструктурой, ведь в том микрорайоне почти нет мест отдыха. Ярмарку он назвал не лучшим вариантом: такую территорию нужно администрировать, охранять, проверять и пр.

Глава города Ковалева напомнила, что просто так забрать землю у АО нельзя (звучал и такой вопрос): это актив «Центрального рынка». Сотрудники мэрии говорили о варианте дарения земли.

Симаков настаивал: сначала нужно решить, что и на какие деньги хочется строить.

- Можем нафантазировать, и потом проект будет пылиться, как было по парку Гагарина, - заявил глава администрации.

По словам Ковалевой, если депутаты и власти «коллегиально понимают», что запланированного нового рынка не получится, надо вернуть участок казне. Такую рекомендацию и приняла комиссия.