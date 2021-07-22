В 2021 году в Кирове начнут строить новый павильон Октябрьского рынка

Возводить новый павильон будут за счет кредитов и средств «Центрального рынка». Фото: admkirov.ru

Строить новый павильон Октябрьского рынка начнут в текущем году. Напомним, старый демонтировали в октябре 2020 года. Сейчас проектно-сметная документация на возведение конструкции повторно проходит госэкспертизу, сообщает горадминистрация. Ее разработали с учетом соблюдения требований к нормативным состояниям качества воздуха, уровня шума и других параметров.

К непосредственно строительству планируют приступить в третьем квартале года. Работы должны завершить в течение 15 месяцев. Их стоимость еще уточняется, но известно, что возводить павильон будут за счет кредитов и средств АО «Центральный рынок». Сейчас на территории рынка работает ярмарка, которую не планируют закрывать.