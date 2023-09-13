Опубликован список городов, районов и округов Кировской области, которые получат трансферты на закупку транспорта

Деньги также дадут юрлицам и ИП, занимающимся межмуниципальными перевозками Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Кировской области опубликовало детализированный перечень мероприятий по закупке пассажирского транспорта.

«Комсомолка» делится деталями.

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Источник расходов - специальные казначейские кредиты. Распоряжаться средствами будет министерство транспорта Кировской области.

Дополнительный объем ассигнований на 2023 год - 499 миллионов 679 тысяч рублей. Как делят деньги:

- 250 миллионов 116 тысяч рублей уйдут на субсидии перевозчикам;

Эти субсидии дадут юрлицам и ИП, занимающимся пассажирскими автоперевозками (кроме такси). Маршруты - межмуниципальные;

- На трансферты в местные бюджеты нашли 249 миллионов 563 тысячи рублей.

Поставить новые автобусы должны не позднее 31 декабря 2023 года.

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Подробнее о трансфертах в районные и окружные бюджеты.

В списке 35 позиций:

- по 4 миллиона 315 тысяч рублей получат Лузский округ, Мурашинский округ, Опаринский округ, Орловский район, Пижанский округ, Подосиновский район;

- по 4 миллиона 665 тысяч рублей дадут Арбажскому округу, Белохолуницкому району, Верхошижемскому району, Даровскому району, Кикнурскому округу, Лебяжскому округу, Санчурскому округу, Тужинскому району, Унинскому округу, Фаленскому округу, Шабалинскому району;

- по 5 миллионов 233 тысячи рублей выделено Котельничу, Зуевскому району, Немскому округу, Юрьянскому району;

- 6 миллионов 641 тысячу рублей направят в бюджет Кильмезского района;

- 7 миллионов 706 тысяч рублей получит Кирово-Чепецкий район;

- 8 миллионов 630 тысяч рублей дадут Уржумскому району;

- по 9 миллионов 898 тысяч рублей выделено Нолинскому району и Оричевскому району;

- по 10 миллионов 466 тысяч рублей направят в бюджеты Котельничского района, Малмыжского района, Омутнинского района, Советского района, Яранского района;

- по 13 миллионов 282 тысячи рублей получат Вятскополянский район и (отдельно) город Вятские Поляны;

- 14 миллионов 347 тысяч рублей дадут Верхнекамскому округу;

- 15 миллионов 412 тысяч рублей выделено Слободскому району.